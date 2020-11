Většina útulků momentálně funguje v omezeném provozu a mají zakázané venčení dobrovolníky. Mnoho z nich však má jenom pár psů, kteří by pro takové venčení byli vhodní. „My ani nemáme, co na venčení půjčovat. Máme tady jen jednoho staršího pejska a ti stálí dobrovolníci, co k nám chodí, tak to vědí, takže jsme to ani nedávali na webové stránky,“ vysvětlil majitel útulku Na trati v Ústí nad Orlicí. Většinu psů, kteří v útulku byli, si lidé adoptovali na jaře v první vlně covidu a od té doby neměl útulek nové přírůstky.

Psí útulek v Žamberku se stará momentálně jenom o dva psy, kteří nejsou vhodní do adopce ani k venčení. „Běžně jich tu míváme kolem 15. S aktuální situací to ale podle mě nesouvisí. Pejsky vydáváme během roku průběžně. Nikdy jsme neměli žádný velký problém s jejich udáváním. Někteří však u nás odejdou věkem, protože právě pro ten věk si je nikdo nevezme. Jinak není problém,“ informovala vedoucí Psího útulku Žamberk Vrkočová.

V pardubickém útulku jsou aktuálně jenom dva psy a dvě koťata. I tak je zde dobrovolné venčení omezené, aby se předešlo nebezpečí, které zde zaznamenali na jaře. „Rozhodli jsme se to omezit, protože lidé to na jaře pobrali jako prázdniny na venčení psů,“ vysvětlila pracovnice Městského útulku Pardubice.

Vedoucí útulku v Heřmanově Městci Lucie Kučerová má svůj útulek prázdný už téměř dva roky. To ovšem ale není náhoda. Vždy se všem psům snaží najít domov co nejrychleji a umístění do útulku zvažuje až jako poslední možnost. „Když jsme útulek před dvěma roky přebírali, tak byl úplně plný a my jsme těm psům pomohli do nových domovů a rozhodli jsme se to dělat úplně jinak,“ řekla Lucie Kučerová. Sama pracuje převážně v terénu a dojíždí za psy po celém kraji, tam kde je potřeba a hledá jim nové majitele. „Pokud bychom tady pejsky měli, tak i když nevím, co by na to řeklo město, já bych nechtěla fungovat v nějakém omezeném režimu. Chci, aby ti psi chodili ven, a aby je ti lidé chodili venčit,“ dodala. Jak na jaře, tak i teď nabízí pomoc například straším lidem z rizikové skupiny a dojíždí jim psy venčit.

Kučerová dlouhodobě spolupracuje i s útulkem v Pardubicích a snaží se o to, aby se tato spolupráce stala oficiálním projektem. „Já jsem oslovila i pana Rychteckého a ředitele městské policie v Pardubicích s tím, že oni stejně vědí, že tady takto pracujeme, ale chci, aby to bylo oficiální. Aby zkrátka ty úřady a ti lidé, co to mají na starost věděli, že tady něco nefunguje. Nebýt nás tak ty útulky jsou narvané,“ přiblížila situaci Kučerová.

Andrea Pospíšilová