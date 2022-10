„Vybudování Technického muzea Pardubického kraje jako kulturně-kreativního centra je jedním z našich dlouhodobých plánů,“ vysvětlil záměr kraje náměstek pro investice a kulturu Roman Línek.

Pokud vše půjde podle plánu, mělo by být muzeum hotové v roce 2025.

Stavba má být podle Línka rozdělena do dvou etap, v první fázi dojde k rekonstrukci jedné z budov stavebky a její přístavby. První etapa bude krajskou kasu stát minimálně 32 milionů korun. „Díky navrženým úpravám vzniknou prostory pro zednické, topenářské a vodoinstalační dílny, kde se budou moci studenti zdokonalovat v dnes tolik nedostatkových řemeslech,“ dodal Línek.

Obnova historické budovy

Ve druhé etapě výstavby Technického muzea Pardubického kraje za více než 170 milionů korun se primárně počítá s obnovou historické budovy a úpravou prostorů pro potřeby Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

„Plánujeme tam vybudování stálých výstav, které se vztahují k technice a průmyslu v Pardubickém kraji a také depozitářů. V expozicích by k vidění měly být například exponáty z automobilové a letecké výroby, abychom připomínali historický odkaz, úspěchy a přínos těchto odvětví našemu regionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že díky projektu na vybudování technického muzea může kraj opravit historickou budovu školy a dát ji hned dvě nově funkce.

„Obě jsou důležité a smysluplné,“ dodal Netolický.

Technické muzeum Pardubického kraje by mělo být dokončené do konce léta roku 2025, to se však stane pouze za předpokladu, že se kraji podaří v plánovaném termínu vysoutěžit dodavatele a získat dotaci. První etapa prací by se však dle navrhované smlouvy měla stihnout za osm měsíců.

„Plánuje se mimo jiné zateplení budovy, výměna dveří, oken, výměna rozvodů vytápění a další práce. Vzhledem k tomu, že mají obě etapy včetně vybavení expozicí stát přes 210 milionů korun, podali jsme žádost o dotaci do Národního plánu obnovy. Ta by měla dosáhnout výše 150 milionů korun a spolufinancování z evropských fondů je pro projekt naprosto zásadní. O tom, zda budeme s žádostí úspěšní, budeme vědět v prvních měsících příštího roku,“ informoval krajský radní pro rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Lhůta pro podání nabídek na vybudování první etapy Technického muzea Pardubického kraje – kulturně-kreativního centra je do 3. listopadu letošního roku.