„Prokousáváme se manuálem a snažíme se ho uvést do praxe. Některé věci zohledňujeme, něco se úplně nedá. Budeme se snažit manuál respektovat, ale zároveň chceme školní rok zahájit v co nejpřijatelnější podobě pro děti a učitele,“ říká ředitel Základní školy v Luži Vít Hospodka. Všichni ve škole musí dodržet hygienické předpisy. „Doobjednali jsme dezinfekci, stojany, roušky a další věci. Na základě semaforu budeme reagovat na aktuální situaci a případně opatření zpřísníme,“ dodává Hospodka.

Prvního září se tak školáci vrátí do lavic v relativně běžném režimu. „Vzhledem k situaci v regionu, kde se nic mimořádného neděje, předpokládám co nejnormálnější a nejkompletnější práci školy od 1. září. Dodržujeme hygienické zásady, nevyvolávejme paniku a věřím, že škola bude fungovat tak, aby to bylo přínosné, ale zároveň i bezpečné,“ vzkazuje školákům i rodičům Pavel Jirsa, ředitel Základní školy T. G. Masaryka v Litomyšli.

Neopakovat jaro

Učitelé ani rodiče si nepřejí, aby se opakovala situace z jara, kdy zůstaly děti na dva a půl měsíce doma. „Nevadily by mi ani roušky u dětí ve škole na chodbách, hlavně ať je klid a normálně chodí do školy,“ tvrdí maminka dvou školáků Jana Kabrhelová z Orlickoústecka.

V Základní škole U Školek v Litomyšli si určili učitelé i prostor pro případnou izolaci žáků, u nichž by se objevily příznaky onemocnění. "Nastavili jsme si nová pravidla pro vstup rodičů do budovy školy, promysleli jsme novou podobu rodičovských schůzek nebo velké celoškolní projekty. Větší akce pro veřejnost jsme úplně zrušili, jiné omezíme, aby nedocházelo ke kumulaci osob. Také jsme si naplánovali termíny našeho společného vzdělávání v oblastech, které jsou vzhledem k současné situaci aktuální. Platí však, že se budeme v rámci možností snažit co nejvíce zachovat vše, na co jsou naši žáci zvyklí a co jim vyhovuje," uvedla ředitelka školy Miroslava Jirečková.

Dezinfekcí jsou zásobené i školy ve Svitavách. Podle vedoucího školského odboru Jiřího Petra jsou nařízení Ministerstva školství přijatelná a nejsou s nimi velké problémy. „Ve větších školách je těžší zajistit pohyb osob, aby se nepotkávaly, to je někdy až nereálné. Hledáme řešení, jak tomu předejít, takže někde využijeme více vchodů do školy,“ vysvětluje svitavský starosta David Šimek.

V Riegrově základní škole ve Svitavách si „počkají“, jak se se začátkem školního roku poperou kolegové, protože tady bude start posunutý. „Na Riegrově škole je aktuálně zbourána jedna třetina střechy a práce jsou v plném proudu. Děti se do školy proto vrátí až o týden později, až budou dokončené rozvody tepla,“ dodává Šimek.

Dvě školní budovy vidí jako výhodu ředitel školy v Luži. První a druhý stupeň mají totiž oddělený. Podobně to mají i v Pomezí u Poličky.

Rodiče prvňáky doprovodí. V rouškách

Manuál ministerstva přinesl i doporučení pro první školní den, kdy s novými žáky chodí do školy rodiče. To se může někde změnit, protože nařízení doporučuje omezit co nejvíce pohyb cizích osob ve škole. „Doporučení ministerstva existuje, ale pro prvňáčky a jejich rodiče je to natolik významný den, že jim to umožníme. Akorát u rodičů vyžadujeme roušky,“ říká Hospodka. Jiné školy řeší slavnostní první den setkáním venku.

„Žáci prvních ročníků se sejdou v osm hodin ve svých třídách. V doprovodu třídních učitelů budou v 10 hodin odcházet do Klášterních zahrad. Rodiče se mohou připojit před budovou školy. Zahájení bude v zahradách,“ informovalo vedení Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli.