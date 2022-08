"Staročeská pouť k Chrudimi jednoznačně patří, jen ty ceny by bylo dobré udržovat v mezích," poznamenal Daniel, jeden ze sobotních návštěvníků. "Naši mladí s dvěma dětmi převážně za atrakce utratili tři tisíce korun. Aspoň si to holky užily do sytosti, každý rok to nemají," poznamenala Chrudimačka Irena.