VIDEO: "To je hnus, jdu blejt." Rozbitou silnici u Chocně řidiči oblepili vzkazy

/FOTO, VIDEO/ Naštvaní řidiči už to nevydrželi a dopravní značky podél rozbité silnice II/312 z Brandýsa do Chocně „vyzdobili“ samolepkami s nápisy „To je hnus velebnosti, kam jsme to dojeli“ anebo otázkou „Kdy ten tankodrom opravíte?“. Polepené značky se objevily především v obcích Mostek a Březenice. Některé samolepky se dostaly až do okresního města.

Polepené cedule u Chocně | Video: Martin Alt