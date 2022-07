Jaké můžete doporučit čaje na psychiku?

Nesmí tam chybět kozlík, ten je úplně nejlepší. Také meduňka, dobromysl pro dobrou mysl i trávení, mučenka, sedmikráska… To vše jsou bylinky, které zklidňují. Ráda do směsí přidávám šišák bajkalský, který kromě toho, že snižuje cukr a cholesterol, je dobrý právě na psychiku. Pomůže i od úzkostí, je to přírodní antidepresivum. Ale chce to čas. Teď je hrozně uspěchaná doba a lidi chtějí být hned zdraví. Neumějí odpočívat. Já jim říkám: tělo musíte poslouchat, jinak vám naloží. A když ho opět ignorujete, naloží dvakrát tolik. Po covidu trvá šest sedm měsíců, než se dá tělo opět do pořádku.

Co teď, když jste opustila profesi zdravotní sestry na záchranné službě, budete dělat? Vím, že se kromě bylinek věnujete i výkladu karet nebo praktikujete práci s kyvadlem.

Mě vždycky karty zajímaly. Z výletu někdo vozil suvenýry, já jsem si přivezla karty. Potom jsem si vykládala sobě a kamarádce, která mi po čase volala, že mi posílá kámošku, protože můj výklad se jí splnil beze zbytku. Teď už mě karty dlouho provázejí a čím déle je používám, tím víc vnímám příběhy lidí, kteří za mnou přijdou. Dneska mi psala známá, které jsem řekla, ať nenastupuje do firmy, kde nejsou féroví lidi. A opravdu ji vypekli, jak mně oznámila.

A co to kyvadlo?

Jako dvacetiletá jsem jezdila k léčiteli panu Pasekovi do Svratouchu, protože jsem nemohla otěhotnět. Když jsem přišla do té kotelny, kde přijímal klienty, učinil udiveně krok zpátky a řekl: "Děvče, ty máš tolik energie, že budeš jednou dělat to, co já." Tehdy jsem nevěřila. Jako malá holka jsem jen chodila s babičkou po loukách ve Vortové a jinak jsem s alternativní léčbou neměla co společného. Až po čase jsem navštívila hrad Kost, kde jsem si pořídila kyvadlo. Nastudovala jsem spoustu literatury, absolvovala kurzy a semináře. Diagnostiku proto provádím kyvadlem, projedu celé tělo. Poznám tak oslabená játra, cystu na ledvině a další zdravotní problémy. Měřím i patogenní zóny a společně s manželem odvádíme duše.

Společně s manželem dokážeme s dušemi komunikovat, povídáme si, já je vidím. Teď jsme byli u manželů, kteří opravdu trpěli. Paní nemohla spát, zhasínala jim světla, syn říkal, že se mu po příchodu z koupelny otočil polštář. Obdivovali jsme tehdy krásný krb, a v jeho místě se tehdy, jak jsme zjistili, objevovala dívka. Seděla na pařezu, mluvila jsem s ní. Viděla jsem ji, měla dlouhou špinavou sukni, šátek na hlavě. Majitel domu nám potom řekl, že na tom místě bylo ve středověku popraviště. Tu holku jsme odvedli a paní napsala, že od té doby spí a je spokojená. Zajímavé je, že šamotová krbová vložka jim třikrát v půlce praskla, což kamnář, který ji instaloval, pokládal za neuvěřitelné.

To je zajímavé, váš muž je naladěn na stejnou vlnu?

Ano. Jednou se mnou byl na astro víkendu a bylo mu řečeno, že nepotřebuje kyvadlo, protože tu sílu má v rukách. Začal studovat, například hlubinnou abreaktivní psychoterapii, čínskou medicínu a stále více se tomuto věnovat. Avšak největší úspěchy má v přikládání rukou na zjištěný problém, který tímto dokáže odstranit. Já jsem po operaci menisku chodila bez berlí po 14 dnech díky němu. Kamarádka léčitelka, která mi společně s mým mužem pomáhala při úrazu ze sanitky, řekla, že jsem se měla s tím útočníkem, který mne napadl, setkat. Protože duše si něco dlužily. Stát se to prostě muselo.

Ale zpátky k těm duším zemřelých. Vy je vidíte? Komunikujete spolu?

Jak jste tu duši odvedla?

Odvádění duší provádíme pomocí světelného sloupu. Když do něho duše vstoupí, odejde. Takový je běžný postup. A jednou jsme řešili případ, kdy něco tahalo v noci paní za nohu. Zjistili jsme, že na konci 19. století tam byla stará roubenka se stodolou, kde ležela holčina s těžkým postižením nohy. Asi vlivem gangrény měla nohu úplně rozpadlou. Také jsme její duši odvedli.

Bylinky v rychlosti nikdy neporazí prášky

Věříte v existenci andělů?

Mnoho lidí tomu nevěří, že se zjevují andělé. Jsou to nehmotné bytosti, které nám pomáhají celý život, každý má svého anděla strážného. Ale musím říct, že anděly nevidím pokaždé, jsem ale ráda, že se s nimi mohu setkat.

Jsou lidé, mezi něž patřím, kteří se bojí karet, kyvadel, špatných zpráv o jejich zdraví. Lze jim dodat odvahu podívat se osudu do tváře a nemít strach z budoucnosti?

Všechno je jen o emocích. Pokud si namlouváte, že dostanete nemoc, budete ji mít. Opravdu 99 procent nemocí je v hlavě. Vezměte si třeba covid. Já jsem si myslela, že lidi sblíží, že k sobě budou pokornější, vstřícnější. Ale u některých stále to špatné a negativní zůstalo. Spíš vám vynadají, než aby vás pochválili. Současný svět už byl na vrcholu. Už to nešlo výš. Když budete na Mount Everestu, nejde to dál, je nejvyšší na světě. Ekonomika taky byla nahoře a muselo to spadnout, je třeba začít začít odspodu. Věřím, že to pozitivní myšlení a optimismus bude převládat.