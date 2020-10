Nejvíce, celkem jedenáct (o jeden méně než dosud), jich připadne ANO. Přestože Babišovo hnutí v kraji vyhrálo, Martin Kolovratník, před volbami žhavý kandidát na hejtmana, ostrouhal podobně jako před čtyřmi lety tehdejší lídr Jan Řehounek. Jen slabou náplastí je, že jako krajská jednička byl ve volbách úspěšnější. Oproti Janu Řehounkovi získal o 859 preferenčních hlasů více.

„Je to opravdu těsné vítězství. Netajím, že jsem byl větším optimistou. Nedopadlo to úplně tak, jak jsem si představoval. Ale je to vítězství,“ prohlásil po sečtení hlasů Kolovratník.

V zastupitelském klubu ANO nezůstal po volbách kámen na kameni. Úspěšnými kandidáty, kteří v zastupitelstvu kraje zasedali už předchozí čtyři roky, zůstávají pouze žamberský starosta Oldřich Jedlička, David Švec a krajský předseda Jan Procházka. Do zastupitelských lavic se probojoval i Lukáš Malina, který už sice na kraji zasedal, ale nastoupil teprve před dvěma roky. V zastupitelstvu nahradil Miroslava Jurenku, který v srpnu 2018 na nátlak spolustraníků odstoupil.

Podobně jako nemalé procento končících zastupitelů nekandidoval ani poslanec Jaroslav Kytýr. Hnutí před volbami přijalo usnesení, že poslanci, kteří by se chtěli ucházet o krajské mandáty, se musí vzdát pozice ve sněmovně. Martin Kolovratník jako lídr měl výjimku. Druhou výjimkou na krajské kandidátce ANO byl poslanec David Kasal, který se voličskou přízeň ucházel z posledního místa. Pár kroužků od voličů ale dostal (581 hlasů, 1,78 %). Víc než sedmička kandidátů na pátém až jedenáctém místě, kteří se krajského zastupitelstva dostali.

Vítr vnesly krajské volby i do zastupitelských lavic, ve kterých v uplynulých čtyřech letech sedávali sociální demokraté. Nepochybně i díky změně volební značky uspěl současný hejtman Martin Netolický s novým uskupením 3PK, které z poloviny stále tvoří členové ČSSD.

Změna stála mandát radního pro zemědělství Václava Kroutila, Vítězslava Podivínského, poslance Jana Chvojku nebo radního pro školství Bohuslava Bernáška, který měl z devátého místa reálnou šanci ve volbách uspět. Radní Kroutil poslal voličům alespoň krátký vzkaz: „Velké poděkování za podporu ve volbách!“ napsal na facebooku. Radní Bernášek neudělal ani to.

Do zastupitelstva se naopak vrátil Pavel Havíř, který po neúspěchu v parlamentních i senátních volbách zůstal bez významnější politické pozice.

Mimořádný úspěch zaznamenal lídr kandidátky Martin Netolický. Ve srovnání s minulými volbami si polepšil o celou tisícovku preferenčních hlasů, kroužek u jeho jména vepsalo do hlasovacích lístků bezmála sedm tisíc voličů, což dává současnému hejtmanovi mimořádně silné oprávnění stanout opět v čele Pardubického kraje. „Opravdu upřímné poděkování za podporu. Občané kraje mi přidělili obrovský počet preferenčních hlasů, který mě překvapil a velmi potěšil, práce přináší koláče. Děkuji za to, že v Pardubickém kraji nezvítězil bezbřehý populismus,“ vzkázal po volbách hejtman voličům.