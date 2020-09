Volební kolotoč se roztáčí. Do středy mohly politické strany delegovat své zástupce do volebních komisí. Zbylé komisaře si musí obce zajistit samy. Zatímco v Chrudimi nebo ve Včelákově je už plně obsazeno, třeba v Morašicích zůstávají v klidu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zavadilová Jana

Každé seskupení kandidující do krajských voleb má právo delegovat svého člověka do některé z volebních komisí. „Ale nemělo by to dělat na poslední chvíli,“ říká starosta městyse Včelákov Jan Pejcha. Když se mu podařilo shromáždit ochotné členky místní volební komise, náhle se mu ozvali dva zástupci kandidujících stran. „Když jsem se jednoho z nich zeptal, proč to neučili dřív, byl velmi nepříjemný a útočný. Po našem rozhovoru si do konce na mne stěžoval hejtmanovi. Oni si zřejmě neuvědomují, že kvůli nim musím z komise vyhodit někoho od nás, v tomto případě ženu, která u voleb bývá pravidelně,“ řekl starosta městyse Včelákov.