Zatímco v pátek bylo při první zastávce očkovacího kamionu v Královéhradeckém kraji ve Vamberku pořádné dusno, členové očkovacího týmu čelili spršce vulgárních nadávek a dokonce přivolali na místo policisty, v sobotu proběhla vakcinace proti covidu-19 v Žacléři bez problémů. Ve stříbrném americkém karavanu Airstream se nechalo očkovat u Národního domu osmdesát lidí. Je to o patnáct více než v pátek ve Vamberku.

"Ve Vamberku to bylo hodně vyhrocené. Lidé se u nás zastavili a chtěli se hádat. Nadávali nám velmi vulgárně. Křičeli, že jsme Mengeleho zm*di, vražedníci, že by nás měli postavit ke zdi," líčila horké páteční chvilky Kamila Zouharová z mobilního očkovacího týmu ze společnosti Podané ruce z Brna, která zajišťuje provoz očkovacího kamionu.

V neděli zastaví očkovací kamion v Nové Pace, v pondělí v Hostinném a v úterý v Kopidlně. S druhými dávkami vakcín se tam vrátí koncem září.

"Každý má právo na svůj názor. My nikomu nic nevnucujeme, dáváme možnost využít očkování. Tohle ale bylo extrémní, proto jsme zavolali i policii," dodala. V Žacléři byl naopak klid. "Tady to bylo úplně obráceně. Lidé byli vděční. Děkovali, že jsme přijeli a přivezli jim vakcíny až domů," porovnala situaci Zouharová.

Ve Vamberku se usadila vedle očkovacího kamionu s křesílkem, stolečkem a transparentem Nenechme si ukrást svobodu volného pohybu členka politické strany Volný blok.

"Jsem tu proto, aby bylo vyváženo dobro a zlo. Nesouhlasím s vakcinací, každý si má pěstovat svoji vlastní imunitu anebo se léčit léky, které na to zabírají. Ty léky jsou nám odpírané. A mám tu petici Děti do škol bez podmínek, protože si nepřeju, aby děti musely mít zakrývané dýchací cesty a aby se musely testovat, protože ty testy jsou necertifikované. Zatím se pod ní podepsalo deset lidí," vysvětlovala svoji přítomnost Božena Lakmayerová. Očkovací kamion zastavil v sobotu v Žacléři, pro vakcínu si přišlo osmdesát lidí.Zdroj: Deník/Jan Braun

"Nám to nevadí, jsme na to zvyklí, lidé z Volného bloku nás doprovázeli po celé Vysočině, tahle paní je alespoň milá," brala její přítomnost v poklidu Kamila Zouharová.

V Žacléři nikdo takový nebyl.

Možnost očkování využila v sobotu Žacléři například Ilona Fidlerová. Na místo u Národního domu dorazila na kole. "Je to nejjednodušší a hned, nemusím nikam jezdit. Je to dostupná varianta pro všechny lidi, někteří třeba nemají možnost dostat se do Trutnova nebo jinam na očkování," ocenila příjezd mobilního očkovacího týmu.

"S očkováním jsem počkala do doby, než uplynula ochranná lhůta po prodělaném covidu. Chci se chránit. Na očkování jsou v mém okolí různé názory, v mém okolí spíš převažují pro očkování," řekla.

Podle Kamily Zouharové, členky mobilního očkovacího týmu, chodili v Žacléři spíše starší lidé, zájem byl více o jednorázové vakcíny Jansenn od společnosti Johnson & Johnson. Druhou možností byla dvoudávková vakcína Comirnaty od společností Pfizer a BioNtech.