Připravit ho ve finále zvládne skoro každý, ale i tak si ho většina lidí nejraději dá ve vyhlášené restauraci či bistru. Řeč je o hamburgeru, hambáči, burgeru či třeba čízu. Pokrm, který patří mezi ty nejoblíbenější. Své o tom ví i přední český jedlík Jaroslav Němec.

„Fastfoodům a hamburgerům dává přednost zejména mladší generace. Ale že by úplně trumfl y poctivou českou svíčkovou nebo guláš? To si opravdu nemyslím,“ míní muž přezdívaný jako Maxijedlík. Těm, co si hamburgery připravují sami, doporučuje, aby je dělali na grilu. Samozřejmě z kvalitního masa a s výškou alespoň 2-3 centimetry.

„Na pánvičce to nikdy nebude úplně ono,“ míní zkušený gurmán. Byť hamburgery určitě nepohrdá, míní, že: „Bramborová kaše s mlíkem, dobře našlehaná z dobrých brambor a k tomu karbanátek, pro mě osobně to bude mít větší váhu a zapamatuju si ho víc než ten burger.“

Zdroj: Deník

Název vznikl v Německu

Název hamburger pochází ze jména německého přístavu Hamburk. Do USA takzvaný hamburský steak prý přivezli námořníci a vystěhovalci, kteří ho kvůli pohodlnější konzumaci začali vkládat mezi plátky chleba a později do housky.

Bylo to před přibližně 150 lety. Jiný příběh vypráví, že v roce 1885 prodávali bratři Menchesovi na trhu v americkém městě Hamburk párky v housce. Jenže párky jim došly, a tak našli jiné řešení. Místo nich použili mleté hovězí maso, které vytvarovali do placek. Výsledek pak pojmenovali hamburger.

Ale teorií je více. Třeba že burger je v podstatě český karbanátek v pečivu. Že by ale takto pokrm vznikl, není pravděpodobné.