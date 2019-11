Ve spolupráci s Českým centrem v Paříži pak otevřel výstavu Od českého tolaru k dolaru a zorganizoval koncert žáků pardubické Konzervatoře.

„Letos jsme byli po dobré zkušenosti z roku 2011 opět osloveni českým velvyslanectvím ve Francii, zda bychom spolu s našimi školami mohli připravit v Paříži významnou státní recepci ke státnímu svátku. Je to výjimečná šance prezentovat Pardubický kraj nejen Francouzům, ale také velvyslancům a dalším zástupcům zemí téměř z celého světa. Toto město je pro nás jedinečné tím, že právě tady jsou kořeny našeho samostatného státu. V domě, kde sídlí České centrum, vznikla Národní rada československá, která dala následné události do pohybu,“ řekl hejtman Martin Netolický a pokračoval:

„Jsem rád, že zde mohli představit svůj um žáci našich tří škol z Poličky, Litomyšle a Pardubic.“ Recepci zahájil jako hostitel velvyslanec ČR ve Francii Petr Drulák. Připomenul, že kromě vzniku republiky slavíme letos také 30 let od návratu demokracie. Ve svém projevu k téměř pětistovce hostů ze zahraničních ambasád a diplomatických zastoupení a také k českým krajanům v Paříži se věnoval třem pilířům – svobodě, sociální spravedlnosti a patriotismu, jako hrdosti na vlastní kulturní kořeny. Zdůraznil, že paradoxně dnes svobodu ohrožují nejvíce ti, kteří to „myslí dobře“. Proto je potřeba více o aktuálních hrozbách, jako jsou například migrace nebo klimatické změny, ve společnosti debatovat. Vyzdvihl spolupráci Pardubického kraje s francouzským regionem. Právě v takových projektech se podle něj rodí duch Evropy.

Na recepci se podílelo deset žáků ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Poličce, kteří připravili rautové občerstvení a tři žákyně ze Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli, které připravily obdivovanou květinovou výzdobu. O hudební doprovod se starali žáci pardubické Konzervatoře.

Část recepce se odehrála v režii regionu Centre Val de Loire. „Když jsme v roce 2003 podepisovali smlouvu o spolupráci, ani jedna strana netušila, kolik zajímavých projektů se díky tomu zrodí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Dnes spolupracují naše školy, velký přínos má velmi konkrétní spolupráce v sociální oblasti a od loňského roku se inspirujeme také v kulturních projektech a využití průmyslových staveb pro kulturní účely,“ dodal Línek. To potvrdila i viceprezidentka regionu Centre Val de Loire Agnès Sinsoulier-Bigot. Zmínila letošní rozsáhlý regionální projekt 500 let renesance, kterým si na Loiře připomenuli 500 let od úmrtí Leonarda da Vinciho, a připravovaný projekt na rok 2020 zaměřený na místní gastronomii. Mnoho zejména zahraničních hostů zaujala videa a materiály o Pardubickém kraji, zatím ne příliš známé krásy Zámku Pardubice i nově oceněný areál na seznamu UNESCO – hřebčín v Kladrubech nad Labem. Většina návštěvníku si na památku vyrazila malý groš z 16. století a odcházela s také s pardubickým perníkem.