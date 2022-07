„Tohle je fakt lahůdka,“ směje se žena s copy. Suché oblečení a sportovní boty se během pár sekund změní k nepoznání. A to jsou závodníci teprve na začátku a čeká je zhruba osmikilometrová trasa s třemi desítkami záludných překážek.

Dnes se ve fotogalerii podívejte na dospělé borce, zítra přineseme snímky ze závodu s dětskými účastníky

Nástrahy vymýšlí a vyrábí Lukáš Zedník s partou přátel. Sám jezdil na závody typu Spartan a Gladiator a rozhodl se, že tento druh sportu přinese i do svojí vesnice. Hradec nad Svitavou je tak od roku 2018 obcí, kde se do bahna a přes překážky vydávají děti už od čtyř let.

„Ty závody mě nadchly a chtěl jsem, aby se v mojí rodné vesnici, kde s rodinou žiju, konalo něco podobného. Je to hlavně pro děti, aby více sportovaly,“ vysvětluje hlavní pořadatel závodu Lukáš Zedník.

Obtížnost se stupňuje

Překážky jsou každý rok těžší a těžší. „Lidé si stěžovali, že je to jednoduchý závod, tak musíme přidat na obtížnosti. Letos patří mezi nejnáročnější poslední branka, kde závodníci ručkují,“ dodává Zedník.

Na akci se sjelo 250 účastníků z celé republiky. Nadšenci dorazili z Prahy, Brna i ze Znojma. „Jezdili jsme na velké závody Spartan, ale nemají takovou atmosféru jako v Hradci nad Svitavou. Tady se potkáváme s přáteli, lidmi z okolí a je tu úplně jiná atmosféra,“ podotýká Martina ze Svitav, která si přijela závod užít se sestrou.

Kromě sportu má Ares race i charitativní podtext. Část výtěžku jde na pomoc nemocným dětem. Vloni sportovci pomáhali Amálce, která na Ares race taky běhala, ale potýká se s akutní lymfoblastickou leukémií.

„Mám spoluhráče z fotbalu a jeho dítě trpí nemocí motýlích křídel. Tentokrát proto podporujeme organizaci Debra, která pomáhá dětem s tímto onemocněním,“ dodal Zedník.

Příští rok se v Hradci uskuteční už pátý ročník extrémního závodu. Místní lidé mohou trénovat, některé překážky totiž v areálu místního koupaliště zůstávají.