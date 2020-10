„Je to super, odpadne mi vstávání v šest hodin ráno. To učení na dálku nějak dopadne,“ radoval se šestnáctiletý Jan ze Svitav, který studuje učiliště. Jeho nadšení ale nesdílí Jitka Dvořáková z Pardubicka, která studuje pedagogickou školu. „Nechci distanční vyučování, chci být se svými spolužáky. Bohatě mi to stačilo na jaře. Hodiny na počítači? To fakt nemusím,“ uvedla.

Z nařízení Ministerstva školství nemají radost ani kantoři. Sice si už distanční výuku vyzkoušeli na jaře a jsou lépe připravení, ale i tak by se raději dál potkávali se studenty ve třídách.

„Dva týdny přežijeme, na delší dobu už by to bylo ale špatné,“ řekl ředitel integrované školy obchodu a služeb v Chrudimi Jaroslav Kořínek na základě svých jarních zkušeností. „Do dalšího ročníku jsme museli pustit i ty, kteří by normálně propadli, v distanční formě navíc nejde nalít do dětí stejný objem učiva,“ uvedl Kořínek.

„Na distanční výuku se naše škola, jak gymnázium, tak obchodní akademie, připravuje hned od nástupu učitelů po dovolených do školy,“ řekl ředitel svitavského gymnázia Milan Báča.

Ještě v přípravném týdnu se místní učitelé školili. Minulý týden podle ministerského manuálu a podle zkušeností z jara dokončili školní metodiku distančního vzdělávání, která obsahuje zásady práce v distančním vzdělávání pro učitele i pro žáky. „Pro ně máme nachystané desatero správného zapojení se do distančního vzdělávání. Základem práce bude výuka přes Microsoft Teams, která umožňuje i on-line výuku, a informačním kanálem bude školní systém Bakaláři, kam mají přístup učitelé, žáci i jejich rodiče,“ vysvětlil Báča.

Vedení školy opakovaně zjišťovalo, jak na tom jsou žáci po technické stránce i z hlediska internetu. „Závažné problémy nikdo nehlásil,“ podotkl Báča.

Pro učitele bude asi nejsložitější rozložit síly mezi žáky nižšího stupně gymnázia, kteří budou dál chodit do školy a budou vyučováni prezenčně, a starší žáky, kteří budou studovat distančně. „Na obchodní akademii to bude trochu jednodušší, tam by se mohli učitelé soustředit jen na distanční výuku,“ konstatoval Báča.

Na dálkovou výuku jsou už připraveni ve Střední zahradnické a technické škole v Litomyšli. „Příprava je rozhodně lepší než na jaře. Jsme už zaběhlí, máme informační systémy. Otazníky jsou ale stále nad odborným výcvikem nebo autoškolou. Počítače většina studentů má. Navíc třeba já dělám prezentace v takovém formátu, aby je žáci otevřeli i na chytrém telefonu,“ řekl učitel z technické školy Lukáš Staněk.

Distanční výuka je sice pro studenty středních škol povinná, ale i tak ji ne všichni plní. „Viděli jsme to na jaře. Někteří se přihlásili za dva měsíce jen párkrát, jiní každý den,“ shodli se učitelé z několika škol.

Nové metody

Standardy distanční výuky a jednotný komunikační kanál s žáky a jejich rodiči nastavila i Základní umělecká škola Chrudim. „V pondělí se sejde pedagogická rada k dořešení provozních detailů. Situace nás to mrzí, ale bereme to jako příležitost naučit se novým metodám uměleckého vzdělávání. Bude to obtížné, ale zvládneme to,“ uvedl ředitel Martin Profous.

Už dva týdny jedou v dis-tančním režimu vysoké školy, například Univerzita Pardubice. Vypořádat se tam museli s praktickou částí výuky, připravují se laboratoře pro cvičení menších povolených skupin studentů.