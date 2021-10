Neuvěřitelný příběh, který by posloužil jako výborný námět do televizních Bakalářů, řešili v minulých dnech policisté z České Třebové. Na začátku všeho byl muž, který své sousedce telefonicky oznámil, že jí zabil kohouta. Na zahradě pak našla nejen nůž od krve, ale také mrtvého kohouta, a dokonce i kozu. Sled událostí, jak se seběhly, překvapil i vyšetřující policisty.

Zabil sousedce kohouta i kozu. Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Ženě takový hovor připadal podivný. Se sousedem totiž do té doby udržovali přátelské vztahy. Když ale přišla domů, skutečně na zahradě našla oškubaného kohouta bez hlavy a o několik metrů dál i mrtvou kozu. Mačeta a kabát byly pořád na zahradě. V ženě to nejspíše vyvolalo obavy, že by se pachatel mohl vrátit, a tak žena zavolala na linku 158.