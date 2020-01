Ministerstvo vnitra uvažuje o změně v provozování zdravotnické záchranné služby. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický uvedl, že se na ministerstvu objevují úvahy, že by záchranky přešly pod stát.

V současné době jsou zdravotnické záchranné služby organizacemi zřizovanými a částečně i financovanými jednotlivými kraji. „Někdo považuje stávající model za nepřehledný kvůli tomu, že Integrovaný záchranný systém nemá jednotné velení a protože je čtrnáct záchranek a podobně,“ vysvětlil Netolický.

Pod státem už jsou například hasiči. Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů spadají pod generální ředitelství, které je součástí Ministerstva vnitra. To záchranky jsou samostatné příspěvkové organizace krajů.

Při mimořádné události veli hasiči

„Není jediný důvod situaci měnit, řízení je nastaveno tak, že v případě mimořádné události přebírají velení hasiči, tak je nastaven i krizový plán. Záchranka funguje naprosto bravurně a není důvod převádět ji na stát,“ dodal Netolický.

Podle Ministerstva vnitra se nyní zatím žádné návrhy nepřipravují. „Pan ministr o uvedené věci s hejtmanem hovořil pouze v obecné rovině bez dalších podrobností,“ řekla mluvčí ministerstva Hana Malá.

Pokud ministerstvo ke kroku přeci jenom přistoupí, kraj v čele s hejtmanem bude proti. „Odstrašujícím případem je situace na Slovensku, kde tuto veřejnou službu provozují soukromí provozovatelé a služba je velmi roztříštěná, naopak nám závidí náš model,“ sdělil Netolický s tím, že kraj navíc do záchranek za poslední roky investoval stovky milionů korun.

Došlo k významné obnově vozového parku i výstavbě nových výjezdových stanic. Šest nových sanitek dostali záchranáři z Pardubického kraje minulý rok. „Vozový park je dnes v tak dobrém stavu, že je tato příspěvková organizace schopna obnovovat vozidla nad pět let stáří. Odpovídá to odpisovému plánu standardních vozidel,“ informoval Netolický.

Novou výjezdovou stanici mají záchranáři například v Pardubicích – Čívicích, další se dokončuje v Chrudimi, do ní by měla záchranka přesídlit v únoru. V letošním roce by měly být hotové nové prostory pro záchranáře také v Holicích a Vysokém Mýtě. Ale záchranka nedávno vznikla i na Seči, kde zatím sídlí v budově hasičů. I tamní záchranáři se ale dočkají nové moderní budovy, dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2021.