V patové situaci je třeba rekonstrukce a přístavba Základní školy v hradeckých Svobodných Dvorech. Na dvoře je staveniště a děti chodí do školy bočním vchodem.

„Půdní vestavba měla být v provozu od 1. září, ale v červnu se objevily problémy s dokumentací. Posunula se doba realizace a mělo se začít stavět od konce září, ale žádné práce neprobíhají,“ popisuje neradostnou situaci školy ředitel Pavel Balda. Město tak dalo firmě alespoň pokyn k zazimování stavby.

Na dvoře uklízí skupina zaměstnanců Matexu staveniště. „V polovině listopadu jsme měli dostat výplaty, ale není, kdo by to podepsal. Je to těžká situace. Uvažoval jsem o výpovědi, už jsem se radil s právníkem, ale zatím ji dát nemohu. Čekali jsme, jak se situace vyvine, ale vypadá to špatně. Uvažuje se i o hromadné žalobě na firmu,“ řekl jeden ze zaměstnanců firmy. Stavbyvedoucí odkázal Deník s dotazy na vedení společnosti, to ale nereagovalo.

Psali jsme již:

Kauza: Města čekají po sebevraždě jednatele firmy na určení opatrovníka

Zdržení prací a jejich následné zastavení se dotýká hlavně učitelů a dalšího personálu. „Nahoře mělo vzniknout zázemí pro pedagogické pracovníky tedy sborovna, pět kabinetů a kuchyňka. Teď jsou zaměstnanci školy ve čtyřech malých kabinetech, někteří jsou provizorně na chodbě na půdě, další nemají žádné zázemí,“ říká Pavel Balda

Škola by chtěla alespoň urychlit používání nového vstupu do budovy. „Chceme to spustit do provizorního užívání, ale chybí některé drobnosti a kolaudace. Město připravuje dohodu o dočasném užívání stavby, ale za Matex není, kdo by tu dohodu podepsal. Z vývoje situace je jasné, že budeme dál používat jen boční vstup do školy,“ mračí se ředitel školy ve Svobodných Dvorech.

Na dvoře je rozestavěná přístavba dvou učeben a výtahu. I tady se ale práce zastavily. „Hotovo má být příští rok 22. června, ale stavební práce neprobíhají a investor – tedy město - dal pokyn k zazimování stavby z důvodu nepobíhající stavební činnosti,“ popisuje ředitel Balda a pokračuje: „Zdržení rekonstrukce zapříčilo podcenění přípravných prací na jaře. Ta rekonstrukce nebyla dobře řízena, střídali se tady stavbyvedoucí.“

Hlavní ulice na Novém Hradci by se mohla otevřít už v prosinci

Podle investičního náměstka hradeckého primátora Jiřího Bláhy pracuje Matex na dalších dvou stavbách, ty podle něj pokračují bez problémů: „Bude záležet, jak se bude Matex dál chovat, jak se vyvine dědické řízení.“

Martin Žítek, jediný majitel a jednatel firmy, ukončil na podzim dobrovolně život. Firma se stamilionovým obratem a dvěma stovkami zaměstnanců je paralyzovaná. Vše totiž závisí na jeho podpisu. Pomoci by mohl soud. „Ve věci navrhovatele Matex HK s.r.o. o ustanovení opatrovníka právnické osobě nejpozději v příštím týdnu soudce rozhodne o dalším postupu ve věci, případně bude vydáno rozhodnutí,“ říká mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

Na přístavbě a rekonstrukci Základní školy v královéhradeckých Svobodných Dvorech se nepracuje.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Na verdikt soudu tak čeká řada investorů. Například pro hradecký kraj rekonstruuje firma za 10 milionů korun ředitelskou vilu v areálu Gymnázia Josefa Kajetána Tyla. „Dokončeno je asi osmdesát procent stavebních prací. Stavba byla přerušena z technických důvodů a v současnosti čekáme na určení zástupce společnosti, se kterým budeme moci dále jednat,“ vysvětluje mluvčí hejtmanství Martina Svatoňová.

V patové situaci jsou také Třebechovice pod Orebem. Na dokončení křižovatek v centru si radnice připlatí a asfaltové povrchy dodělá náhradní firma, ale u mateřské školy není Matex v prodlení a stavba stojí: „Čekáme do termínu 15. prosince, jestli se Matex zmátoří. Pokud ne, pak za asistence právníků budeme činit další kroky,“ říká třebechovický starosta Roman Drašnar.