Podnikatelům chtějí pomoci i radnice v Pardubickém kraji. Uvažují o odložení splátek či odpuštění nájmů.

Pardubický magistrát umožní nájemníkům bytových a nebytových městských prostor odložení plateb za duben, květen a červen až do 31. prosince. „Současná situace je pro řadu lidí opravdu těžká. Nevíme, co přinesou další dny. Chceme nejen podnikatelům, ale i našim občanům, kteří se v důsledku vyhlášení nouzového stavu a vydaných opatření dostali do platební neschopnosti, situaci ulehčit. Odložíme platby za nájem do konce letošního roku,“ sdělil primátor Martin Charvát.

V případě nebytových prostor se v krajském městě jedná o zhruba šedesát nájemců.

Jde o kavárníky, prodejce oděvů, ale i kadeřnictví, provozovatele tělocvičen nebo prodejce nábytku.

Krátce po vyhlášení nouzového stavu se obrátili podnikatelé s prosbou o pomoc i na radnici ve Svitavách. „Žádali prodloužení splátky nájemného. Máme plán, ale zatím ho nepouštíme ven. Když teď sdělím, že všem odpustím nájemné, bude tady fronta. Počkáme, jak dlouho stav potrvá. Udělali jsme si seznamy, kolik kdo platí. Máme evidenci, kdo může podnikat a kdo ne. Jsme připraveni udělat úlevy, ale individuálně,“ uvedl svitavský starosta David Šimek. Na náměstí patří městu asi šest domů, kde sídlí kanceláře i obchody. „Dva podnikatelé se už ozvali, že to chtějí řešit. Podobná situace nastala u nájmů v bytech, někdo má problém s placením,“ dodal Šimek. Rada města v pondělí schválila prodloužení splatnosti nájmů nebytových prostor za březen a duben o tři měsíce. Také v Poličce budou radní jednat o snížení nájmů, ale i o další pomoci. V Chrudimi uvažují o posunu splatnosti nájmů a chtějí pomoci také podnikatelům, kteří sídlí v soukromých objektech.

Rovné prostředí

V Ústí nad Orlicí radní konzultují pomoc s právníky. „Problematikou se budeme zabývat 6. dubna. Bude navrženo odložení splátek o šest měsíců. Opožděné platby za uplynulý měsíc nebudou zatížené úrokem. Případné prominutí nebo snížení nájemného bude záviset na vůli zastupitelstva a právním názoru, a to s ohledem na nezbytné zachování rovného podnikatelského prostředí. Je potřeba vzít v úvahu, že ne všichni živnostníci podnikají v nebytových prostorech v majetku města,“ vysvětlil starosta Petr Hájek.

Rada města Litomyšle na úterním jednání schválila prodloužení splatnosti nájemného nebytových prostor na 90 dní všem podnikatelům a živnostníkům v městských objektech.

Nevzdává se a plní si sen



Lada Pecková má rok v centru Litomyšle obchod s módou od českých tvůrců. Splnila si sen a teď má stejně jako každý živnostník obavy, co bude dál.



„U nás v Be Happy jsme k tomu přistoupili kreativně a pokud nemohou zákaznice k nám, musíme za nimi. Prodej jsme rozjeli na sociálních sítích. Je to teď jediná možnost, jak nezavřít úplně a nepřijít tak o zákazníky,“ vysvětluje Pecková. Cítí velikou podporu jak od lidí z Litomyšle, tak napříč celou republikou.



„Zvažujeme, že nově zavedeme prodej přes internet. Nevzdávám se bez boje. O tom podnikání přece je, hledat nové cesty a zvládat výzvy,“ říká podnikatelka. Chce otevřít druhý obchod v Lanškrouně a plány nehodlá měnit. „Prostory máme a podpora zákazníků je veliká, zájem o zboží též roste,“ dodává Pecková. Těší se, až se znovu bude moci se zákaznicemi potkávat ve svém krámku.