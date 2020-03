ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Ordinaci jsem zavřela a jsem na telefonu pouze pro případ akutních stavů pro předchozí telefonické domluvě. Nemám totiž respirátor a životnost roušek, které nám také chybí, prodlužuji tím, že dávám tři přes sebe jako sendvič. Je to špatné. Bojím se nejen o sebe, ale sama nechci být přenašečem nákazy na další pacienty, pokud by mě někdo z nich nakazil,“ řekla stomatoložka z menšího města na Chrudimsku, která si nepřála být jmenována.

Stomatologové patří logicky mezi nejohroženější profese. „Strkáte vlastní hlavu takřka do úst pacientů,“ podotkla zubařka. Problém řešila už na konci týdne s tím, že porušovala čerstvý zákaz vrtání zubů. Při něm se totiž uvolňuje a z úst stříká nebezpečný aerosol, který může být plný viru. „Nejde přece, abych nemocné zuby rovnou trhala,“ dodala.

Bolestivé případy na pohotovost

Její kolegyně skončila v práci už na konci týdne, neměl jí totiž kdo hlídat děti.

Z podobných důvodů zavírají i další stomatologové v kraji. „Kvůli permanentní nedostupnosti adekvátních ochranných pomůcek pro ambulantní praktické lékaře a soukromé zubní lékaře přerušujeme provoz ordinace. Bez ochrany respirátory, které by před nákazou chránili nás i Vás, nejsme schopni zabezpečit bezpečný chod praxe a zpomalit tak šíření nákazy virem,“ napsal pacientům zubař Peter Novák ze Sloupnice na Svitavsku.

Akutní bolestivé případy zubař odkázal na pohotovost v pardubické nemocnici nebo zbývající zubaře v okolí, kteří ještě ordinují.

Ti zubaři, kteří ordinují dál, se alespoň snaží zavést provizorní ochranná opatření. „Pro minimalizaci kontaktu mezi pacienty je budeme brát jednotlivě podle objednání. V čekárně by měl být maximálně jeden pacient nebo členové jedné rodiny. Ostatní prosím čekejte venku, případně v autech, k ošetření budete vyzváni,“ uvedl Tomáš Cacek zubař z Trstěnic na Svitavsku.

Jak stomatologové podotýkají, největší problém hned po chybějících rouškách a respirátorech jsou sami pacienti. „Sami třeba mají čisté svědomí, neměli se od koho nakazit, tak si sednou do čekárny mezi dalších dvacet lidí… A nechápou, že to je naprosto špatně. Měla jsem tu v pátek osmdesátiletou paní s kardiostimulátorem, která přišla jen kvůli tomu, že by potřebovala zbrousit zub. Nechápala, jak v té plné čekárně riskovala,“ řekla nejmenovaná zubařka.