Prima Fresh festival zdvojnásobil návštěvnost na kvalifikaci dostihu. A co ceny?

/FOTO, VIDEO/ Gastronomické akce lákají po celé republice stále dost zájemců. Navíc, když se na nich objeví i exotické pochutiny, třeba v podobě brouků, masa z pro nás netradičních zvířat anebo třeba originální nápoje. A když se tam i vaří v přímém přenosu a je možné se i něco z kulinářského umění přiučit, a dokonce je to spojené s nějakou tou živou hudbou - značka „Ideál“. To platí i o Prima FRESH festivalu, který hostilo o víkendu dostihové závodiště v Pardubicích. Akce to okořeněná navíc dostihovým dnem a svým vrcholem – II. kvalifikací na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Prima FRESH festival zdvojnásobil kvalifikaci na Velkou návštěvnost. A co ceny? | Video: Bohumil Roub