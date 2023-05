V sobotu začala v Pardubicích, stejně jako v celé České republice, akce s názvem Ukliďme Česko. Lidé se tak mohli na Den Země připojit k pomoci s úklidem.

Ukliďme si svoje město. Dobrovolníci pomohli uklidit Pardubice | Video: Michal Žampach

Také v Pardubicích se uklízelo. A to například v lokalitě U Trojice, kde lidé nasbírali plné pytle odpadků. Uklízeli poházené plechovky, lahve či pneumatiky.

Do akce se zapojila i pardubická radnice. Náměstkyně primátora za životní prostředí Jiřina Klčová spolu s místními občany ukázala, že jim životní prostředí není lhostejné a společnými silami se snažili odklidit vše, co do přírody nepatří.

Dobrovolníci uklidili Pardubice

Akce odstartovala v 9 hodin za hobby marketem. „Sešli jsme se tu u příležitosti úklidu a akce s názvem Ukliďme si svoje město, kterou pořádáme v rámci dne Ukliďme Česko,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.