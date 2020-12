Výsledek testu je znám asi za 20 minut. Opakovat test je možné jednou za pět dní až do 15. ledna. Zájem má podle průzkumu asi 40 procent populace.

Cílem hromadného testování je podle ministerstva hlavně odhalit lidi, kteří jsou nakažení a virus šíří, ale nemají příznaky nemoci, jako je dušnost, kašel nebo ztráta čichu. I kvůli očekávanému častějšímu setkávání v rodinách je začátek testování naplánovaný před vánočními svátky.

"Většina lidí, kteří předají infekci někomu druhému, to sami nevědí. A jedinou ochranou proti tomu je, aby i my všichni, kteří se cítíme dobře, jsme pravidla dodržovali," řekl k tomu v pátek ministr. Na Vánoce se setkávání se seniory doporučil nosit respirátor FFP2.

"Nechte se, prosím, otestovat vy, kdo jdete ke svým babičkám, dědečkům, tatínkům, maminkám, protože je budete chtít vidět na Vánoce. A respektujme všichni výsledky těch testů, bude to mít veliký význam. Kromě toho, že vaši prarodiče neonemocní, tak to bude mít význam i například v tom, že zůstanou otevřené obchody," dodal.

PCR metoda

Základní metodou pro odhalení nakažených je metoda PCR, kterou se dlouhodobě vyhodnocují například vzorky chřipky. Stěr odebraný z nosohltanu se laboratorně zpracována a hledá se v něm virová DNA. Naproti tomu antigenní test hledá antigen viru SARS-cov-2, tedy specifickou bílkovinu na povrchu virové částice. Tu je možné detekovat v testu podobném těhotenskému už za zhruba 20 minut.

Negativní výsledek testu podle ministerstva zdravotnictví u lidí s příznaky pravděpodobně znamená jiné infekční onemocnění. "Negativní výsledek ale zcela nevylučuje možnost, že se stanete infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření," uvedl resort.

Pozitivní výsledek u lidí bez příznaků musí být ještě potvrzený dalším PCR testem. U lidí s příznaky se diagnóza považuje za potvrzenou a začíná pro ně platit povinná izolace do doby končící čtyři dny po jejich vymizení.

Od poloviny listopadu byly tyto testy povinné pro pobytové sociální služby. Každých pět dní se museli testovat jejich zaměstnanci, do 4. prosince i jejich klienti. Od minulého týdne některá zařízení testují i návštěvy, jiná vyžadují test odjinud. Minulý a tento týden byla možnost se otestovat antigenním testem nabídnutá také učitelům. Za první týden ji využilo asi 12 tisíc z 200 tisíc kteří možnost měli. Zaměstnance pravidelně testují i některé firmy.

Výsledky antigenních testů se začaly promítat i do hodnocení vývoje epidemie a zprostředkovaně i do přijatých protiepidemických opatření. Ministerstvo zdravotnictví dnes začalo publikovat výpočet protiepidemického skóre PES pro testy PCR jako dosud a druhý při započítání antigenních testů.

Skóre by se tak snížilo ze 66 na 61 bodů, zůstalo by těsně ve čtvrtém stupni. Podle Blatného bylo antigenních testů už více než 350 tisíc a po zahájení plošného testování zřejmě převáží nad PCR. Do 22. prosince tak chce resort data vyhodnotit a upravit metodiku výpočtu.