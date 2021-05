Na 5. května připadá v kalendáři Světový den hygieny rukou a podle Hobzové je v tuzemsku osvěta nutná. Správné mytí rukou Čechům moc nejde. „Nejčastější chybou, kterou dělají lidé hlavně u tekutého mýdla, je, že si nejdříve nanesou mýdlo na ruce a pak teprve pustí vodu. To je špatně. Voda tak smyje většinu mycího prostředku a člověk si pak ruce myje prakticky jen vodou,“ říká Hobzová.

Podle ní je správné nejdříve si ruce navlhčit a teprve poté na ně nanést mýdlo. „Stejně tak to děláme i s tuhým mýdlem. Tam přeci si také mýdlo nanášíme až na navlhčené ruce, jinak to nemá efekt. U tuhých mýdel je pak problém se skladováním. Mnohdy je lidé odkládají na vlhké a neošetřené místo, a to je také velký problém, kdy se pak na mýdlu mohou tvořit kolonie bakterií,“ říká hygienička a dodává, že při mytí zdánlivě čistých rukou stačí „jen“ 20 vteřin: „Ale to je opravdu jen minimum času. Správně by se ruce měly mýt minimálně půl druhé minuty. Při viditelně špinavých rukách, například při návratu ze zahrádky, je pak potřeba se před samotným mytím mechanicky zbavit všech nečistot.“

„Na každém z našich prstů se nachází až 12 tisíc bakterií. A teplá voda a mýdlo jsou tím nejlepším způsobem, jak se jich zbavit. Když se dodrží správná technika a dostatečná délka mytí, dokáže se snížit riziko přenosu případné nemoci až o dvě třetiny,“ doplňuje zdravotnice Veronika Čiperová z FN Hradec Králové. Zvláštní kapitolou mytí rukou, jsou pak ruce ženské, které často něžné pohlaví zvýrazňuje dlouhými nehty. „V tomto případě je potřeba po umytí rukou použít ještě malý kartáček a vyčistit lůžko a prostor pod nehty,“ říká další zdravotnice z královéhradecké „fakultky“ Zuzana Černá.

Důležitou součástí života v posledním koronavirovém roce je i dezinfekce rukou. I v tomto případě platí některá základní pravidla.. „Je to jako u mytí rukou. Ani tuto činnost by neměl člověk přehánět. Umýt ruce si má člověk když přijde z venku, z toalety či před tím, než jde chystat jídlo. A podobné je to i u dezinfekce,“ podotýká Čiperová. Speciální situace nastává při nákupech, kde se člověk dotýká předmětů a ploch, které mohou být rizikové.

„Nejlepší je kombinace vydezinfikovaného madla nákupního košíku a rukou. U pevných předmětů totiž hrozí vysoký přenos infekce. Kombinací dezinfekce madel a rukou předcházíme nejenom možné naší nákaze, ale chráníme i ostatní lidi,“ apeluje Čiperová.

I v případě dezinfekce však člověk dělá mnoho chyb. „Tou nejčastější je, že lidé na ruce nanesou nedostatečné množství dezinfekčního přípravku. Ideální množství je minimálně tři mililitry. Mnozí lidé také zapomínají na některé části rukou, například na hřbety, špičky prstů a palec,“ upozorňuje Lenka Hobzová.

Podle nedávného průzkumu Světové zdravotnické organizace si pouze pět procent lidí myje ruce správně. Většina lidí si totiž myje ruce pouhých šest vteřin a 33 procent lidí při mytí rukou vynechá mýdlo. Více než pětina lidí si například po použití toalety neumyje ruce.