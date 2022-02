Z pražské Krče zdravotníci vyrazili na letiště Kbely, odkud je armádní pilot přenesl na Slovensko. Tam provedli operaci, při které vyjmuli dárkyni srdce z těla a s ním pak putovali zpět do Prahy. Dítě čekající na nový orgán mezitím leželo v Motole a jeho čas se počítal na minuty. Ihned po příletu započali lékaři samotnou transplantaci. Podařilo se. Po čtrnáctihodinové operaci se mohla mladá pacientka opět sama nadechnout.

Převoz orgánu umožnil přístroj OCS Heart fungující na principu pneumatické pumpy s oxygenerátorem. „Dárce má za sebou mozkovou smrt, krev se mu stále okysličuje. Srdce mu tepe do doby, než započneme odběr,“ přiblížil Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Lékaři živý orgán po vyjmutí z umírajícího těla připojí na mimotělní oběh, na hadičku tohoto systému napojí hlavní aortu, prohání se jím tak okysličená krev. V plastové krabičce jej uloží do boxu a vyrazí na cestu. Součástí přístroje je monitor, na kterém po celou dobu sledují řadu parametrů, podobně jako u pacientů ležících na JIP.

Miroslav Koňařík, vedoucí programu ex vivo prefuze srdce, zdůraznil, že srdce stále bije, není ale zatížené, vykonává minimální práci a může se tak zotavit. „Můžeme také vyhodnotit, zda je vhodné k transplantaci. Sledujeme hlavně hladinu kyseliny mléčné, když víme, že pracuje správně, můžeme jej následně transplantovat. Pokud stoupá, hodnotíme jej jako nevhodné,“ upozornil Miroslav Koňařík.

Mimo lidské tělo v přístroji vydrží bít až deset hodin. „Přístroj se používá i pro rekondikci orgánů, mohou se tak použít i orgány, které by se pomocí dosavadních postupů použít nemohly,“ doplnil Netuka.

Transport osmi srdcí

Speciální přístroj OCS Heart v hodnotě asi 7,5 milionu korun pořídilo zdravotnické zařízení mimo systém zdravotnictví, díky nadaci Kapka naděje z daru od firmy Shell. V Česku se používá od roku 2019, transportováno bylo již osm srdcí, převezena byla srdce ze severu Čech, použit byl i u dárců přímov IKEM.

Za nové srdce vděčí lékařům i Ondřej Odehnal, který se léčil s vážným kardiovaskulárním onemocněním. „Špatně se mi dýchalo, dusil jsem se v posteli, když jsem spal. Věděl jsem, že boj se svým srdcem jsem prohrál,“ řekl Odehnal.

Nyní se ale podle svých slov cítí zcela zdráv. „Mohu sednout na kolo a jet si nakoupit do vedlejšího města. To jsem normálně nedělal, všude jsem jezdil autem. Mám radost z toho, že jdu pěšky a není mi z toho špatně, to si zdravý člověk nedovede vůbec představit,“ doplnil muž, který jakoby se díky transplantaci znovu narodil.