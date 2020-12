Česko má očkovací látku objednanou předem pro asi dva miliony lidí díky společnému nákupu Evropské unie. Protože látka už se vyrábí, čeká se pouze na finální schválení EMA a bude možné zahájit distribuci. Očkovací látka musí být skladována při minus 70 stupních Celsia a bude se dovážet ve větších baleních, očkovat s ní tak budou centra ve větších nemocnicích, nikoliv lékaři v ordinacích.

Dodávat vakcínu do Česka má několik výrobců, celkem jí bude pro 6,9 milionu lidí. Podle vakcinační strategie se počítá s dodávkou očkovací látky pro milion lidí v prvním čtvrtletí roku 2021, ve druhém pro 2,62 milionu lidí, ve třetím pro 2,42 milionu lidí a ve čtvrtém pro 382.000 lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022. Zájem má asi 40 procent populace, 20 procent je nerozhodnutých.

Očkování má být dobrovolné a plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. První budou podle strategie očkováni lidé nad 65 let a mladší nemocní s vážnými chorobami. Jen seniorů je podle poslední statistické ročenky přes 2,13 milionu, tvoří tak pětinu obyvatel země. Dříve než ostatní zájemci mají dostat vakcínu také zdravotníci z vybraných oddělení, kteří jsou více ohrožení, poté ostatní zdravotníci, zaměstnanci v sociálních službách a kritické státní infrastruktuře.

Pro použití v Evropské unii zatím není žádná vakcína proti novému typu koronaviru schválena. Očkuje jí na základě vlastního rozhodnutí Velká Británie. O víkendu ji povolili používat také v USA, předtím v Kanadě.

Babiš chce zřídit vládního zmocněnce pro očkování proti covidu

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti koronaviru. Stal by se také členem vládní rady pro zdravotní rizika. Babiš to řekl na tiskové konferenci po dnešním zasedání tripartity. Neupřesnil, kdo by mohl pozici obsadit. Zmocněncem by se mohl stát bývalý ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula (za ANO). České televizi dnes řekl, že o tom s Babišem hovořili. Podnikatelé očekávají velkou vládní kampaň na podporu očkování.

"Na očkování připravujeme velice podrobný plán. Já předložím návrh na vládního zmocněnce, který bude mít na starosti očkování a stane se taky členem rady vlády pro zdravotní rizika," řekl Babiš.

Premiér neuvedl, kdy návrh předloží a kdo a kdy by měl pozici obsadit. Novým zmocněncem by mohl být Prymula. "Ještě to není rozhodnuto, jenom jsme o tom dnes s premiérem hovořili," řekl Prymula ČT. Uvedl, že s přípravou vakcinace má Česko zpoždění. "Při diskusích s odborníky se ukazuje, že musíme teď intenzivně začít pracovat na tom, abychom tu strategii měli k dispozici," poznamenal Prymula. S Babišem nemluvili o tom, zda by nastoupil namísto koordinátora očkování Zdeňka Blahuty, dodal.

Podle některých expertů i zástupců opozice Česko v přípravě na očkování zaspalo a má zatím jen obecnější strategii. Odborníci poukazují na situaci v Německu, které má už očkovací centra, zajišťuje personál a sestavuje časový harmonogram u jednotlivých skupin. Podotýkají také, že se jedna z vakcín převáží a skladuje při teplotě hluboko pod bodem mrazu, bude tedy nutné přesně vědět, kdy, kde a pro koho se tento materiál využije.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že očekává k očkování velkou vládní kampaň. Sám se chce hned nechat očkovat. "Rád se naočkuju před kamerami. Jsem ten rizikový, věkově, zdravotně. Myslím si, že je to (očkování) správně a osobnosti země mají dávat příklady," řekl novinářům Hanák.

Komentátor Aktuálně.cz a Českého rozhlasu Plus David Klimeš dnes ve svém newsletteru uvedl, že poradenská firma Ernst & Young má vytvořit pro ministerstvo zdravotnictví analýzu, jak se na očkování připravit. "Můžeme potvrdit, že na studii připravenosti českého zdravotnictví na distribuci vakcíny pro ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli pracujeme. Stejně jako u všech projektů, které pro naše klienty zpracováváme, nemůžeme detaily komentovat," sdělila společnost na dotaz ČTK.

Jako první se mají očkovat lidé nad 65 let i mladší nemocní s vážnými chorobami. Seniorů je podle poslední statistické ročenky přes 2,13 milionu, tvoří tak pětinu obyvatel země. Jako další se budou očkovat vybraní zdravotníci, pak pracovníci hygienických stanic či kritické infrastruktury, jako jsou energetika, vláda, armáda, krizové štáby nebo pedagogové.

Vláda má nyní deset zmocněnců. Například zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví je od letošního října Ondřej Slabý, pro jadernou energetiku je od února 2019 Jaroslav Míl, zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci byl v roce 2018 jmenován Vladimír Dzurilla, vládním zmocněncem pro sport je od března 2018 Milan Hnilička. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva byla v květnu 2019 jmenována Helena Válková.