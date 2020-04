"Kapacita laboratoří je nyní větší, než je poptávka. Myslím, že jsme se nyní dostali na hranici toho, kdo je schopen testovat v České republice. Provádíme nyní přes 8000 vyšetření denně, což je úžasné v porovnání s tím, když jsme na začátku března začínali prakticky od nuly. Je to obrovský nárůst," uvedl Hajdúch.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Armáda podle něj pomohla vytvořit aplikaci, která umožňuje sledovat kapacitu laboratoří a současně jejich vytíženost. "Díky této aplikaci nyní víme, že kapacita laboratoří je vyšší než počet testů, které dostaneme. Blížíme se kapacitou k desiti tisícům testů za den, v současné době provádíme zhruba osm tisíc testů," uvedl vědec.

Kapacita laboratoří má podle něj nyní dostatečnou rezervu pro nastartování chytré karantény, kdy by požadavky na testování měly průběžně ještě narůst. Počítá se s tím, že velké laboratoře by svou kapacitu mohly do budoucna ještě navýšit. Jak velká bude faktická potřeba, až se projekt chytré karantény naplno rozjede, se podle Hajdúcha nyní těžko odhaduje.

Až dvacet tisíc testů denně

"Ta potřeba se bude určitě měnit v čase, záležet bude i na tom, jak se budou rozvolňovat opatření, a na tom, do jaké míry budou občané tato opatření respektovat. Odhaduji ale, že minimální počet vyšetření by měl být kolem deseti tisíc a maximální kolem dvaceti tisíc. Realita se bude pohybovat mezi těmito dvěma čísly," doplnil.

Testovací laboratoře jsou pilířem chytré karantény, potřeba však k tomu byla především elektronizace systému a jeho propojení. Jedním z kroků je například nahrazení papírových žádanek elektronickými, které připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky.

"Během měsíce se naprogramovalo množství užitečných informačních systémů, které umožňují sledovat průchodnost vzorků a pacientů celým systémem. Začínáme nyní dostávat vskutku manažerská data, na základě kterých může vláda dělat kvalifikovaná rozhodnutí. Je to velmi dobrá zpráva. Vidíme v reálném čase, kolik vzorků dnes dorazilo do laboratoří, jaká je kapacita které laboratoře, zda jsou některá pracoviště přesycená vzorky, aby se mohla případně provést redistribuce," doplnil Hajdúch. Kapacita pracovišť by tak mohla být i do budoucna efektivně využita.