V čem je problém? Kvůli špatně utěsněnému respirátoru zejména kolem nosu proudí vydechovaný vzduch směrem k očím a napomáhá k rychlejšímu vysychání slzného filmu, který oko fyziologicky chrání.

Pokud dojde k jeho narušení, lidé pociťují pocit pálení, řezání, oči také zčervenají a dochází paradoxně ke zvýšenému slzení očí. I když za poslední rok počet pacientů s těmito očními problémy vzrostl, podle lékařů to rozhodně neznamená rezignaci na ochranné pomůcky dýchacích cest.

„Důležité je mít respirátor či roušku správně nasazenou tak, aby dostatečně přiléhala ke tváři, a nezapomínat pečovat o svůj zrak. Je vhodné používat takzvané umělé slzy, ideálně bez konzervačních látek. Ty lze zakoupit v lékárně bez lékařského předpisu,“ poznamenává s důrazem na péči o zrak Anna Hartmannová, primářka Očního oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.

Jenže respirátory a roušky nejsou jediným a zásadním „spouštěčem“ syndromu suchého oka. Tím dalším a významným je i čas strávený u televizních obrazovek, počítačů, tabletů a chytrých telefonů. Řada profesí a také školní výuka se totiž kvůli pandemii koronaviru a s ní spojenými opatřeními přesunula do virtuálního prostředí. Jenže zejména v nynější době je virtuální realita podle některých rodičů jedním z řešením, jak děti doma zabavit.

Sledování obrazovek

Zdroj: Deník„Teď už je to snadnější, syn začal chodit do školy, dcera do školky. S manželem oba pracujeme na homeoffice, zabavit děti tak byl, zvláště když vše bylo uzavřené, hodně těžký úkol. Děti tak určitě oproti normálu trávily více času u herní konzole,“ přiznává jedna z maminek dětí na domácí výuce Katka Hornofová.

Podle lékařů přitom dětský zrak sledování obrazovek není připraven. „U nejmenších školáků, u kterých se zrakový aparát formuje, dochází právě v tomto věku ke srovnávání délky bulbu a dioptrické výbavy oka, takzvané emetropizaci. Dlouhodobá práce na počítači a hledění do blízka může mít vliv na rozvoj stále častější krátkozrakosti, jak ukazují některé odborné studie,“ upozorňuje na jedno významné riziko související s distanční výukou Pavel Rezek, primář Očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín.

Jedním dechem dodává, že se rozhodně nevyplácí jakkoliv podceňovat a rozhodně nezanedbávat pravidelné prohlídky. „Všechna onemocnění oči, která byla před Covidem jsou i při něm, ale protože se lidé bojí jít na vyšetření, jsou dnes ve větší míře zanedbaná a u některých onemocnění může jít i o nevratné poškození zraku,“ varuje primář očního oddělení.

Při práci u počítače je potřeba dodržovat:



- Důležitá je správná poloha a držení těla. Stejně tak musí být ve správné výšce umístěn monitor (jeho horní část by měla být zhruba ve stejné rovině jako čelo)



- Místnost musí být dostatečně osvětlená, kvůli očím by nikdy neměl být monitor před oknem, a nebo přímo naproti oknu. Ideálně vždy v prostoru vedle.



- Uživatel by měl vždy myslet na potřebu mrkání a pravidelně mrkat.



- Velmi důležité jsou přestávky s uvolněním pohledu do dálky, nejlépe do zeleně.