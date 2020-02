Vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří cukrovkou onemocní, je rada, jak se nemoci vyhnout, relativně „snadná“. „Ideálně by měl člověk žít co nejzdravěji. Mít dostatek pohybu, být štíhlý, zdravě se stravovat, příliš se nestresovat, nepít nadměrně alkohol a nekouřit. Jak asi vyplývá z uvedeného výčtu, není v dnešní době jednoduché všechno toto dodržet,“ podotýká diabetolog Martin Haluzík.

„Pravidelný pohyb je velmi důležitý, pomáhá snižovat hladinu glykemie, zlepšuje citlivost na inzulin a při cukrovce je nenahraditelnou pomocí,“ potvrzuje slova lékaře dvacetiletá Markéta, která se už devět let léčí s diabetem 1. typu. „Mám nefunkční slinivku, proto je pro mě jedinou léčbou přijímání inzulinu,“ vypráví čerstvá vysokoškolská studentka fyzioterapie.

„Píchala jsem si ho pomocí inzulinových per čtyři roky čtyřikrát denně. Teď mám do těla zavedenou inzulinovou pumpu, což mi umožňuje flexibilnější režim.“ Důležité podle ní také je hlídat si příjem vyváženého jídla a sacharidů. „Pravidelnost v jídle a kvalitní potraviny jsou pro tělo nejlepší, a to nejen pro člověka s cukrovkou, ale i pro zdravého,” upozorňuje Markéta.

Cukrovka z jídla?

Při vzniku cukrovky 2. typu hraje určitou roli genetika. Pokud má cukrovku váš přímý příbuzný, je u vás pravděpodobnost jejího rozvoje vyšší. V dnešní době ale hlavní roli hraje nezdravý životní styl. Pokud se nemoci bojíte, je dobré vědět, že se cukrovka 2. typu dá výrazně ovlivnit stravou i fyzickou kondicí. Rizikem je totiž nejen konzumace sladkého a dalších nevhodných jídel, ale také obezita.

Často k rozvoji cukrovky může přispět právě nadbytek tuku v těle. Podle klinické nutriční terapeutky Andrey Jakešové plno cukrovkářů 2. typu nechápe, proč ji mají, když sladké přece nejedí. „Ale rádi si dají uzeniny, smažená jídla, alkohol…,“ upozorňuje Jakešová. Takže i bez cukru se můžete snadno „projíst“ k cukrovce.

Pozor na detox

Na začátku nového roku se všude kolem rojí zaručené rady, jak zhubnout, pročistit si tělo a zbavit se vánočních kil. Čím dál oblíbenější jsou detoxy, které slibují ohromující výsledky v krátkém čase. „Neuškodí nám, pokud to bude znamenat, že omezíme alkohol, kouření, budeme jíst více zeleniny a více se hýbat. Fanouškem detoxikačních kúr, kdy člověk prakticky nic nejí, pije jen nějaké nápoje, ale nejsem,“ podotýká nutriční terapeutka Jakešová.

Často se při detoxu popíjejí ovocné šťávy, což je v podstatě koncentrovaný ovocný cukr, a to z dlouhodobého hlediska tělu zrovna moc neprospívá. „Ještě horší je ale popíjení nápojů například s pepřem a citronem, což by nás údajně mělo pročistit. Tím si ovšem můžeme maximálně narušit trávení,“ upozorňuje. Neobvyklé nejsou ani případy, kdy při pití detoxikačních čajů, které působí močopudně, dochází zejména u starších lidí k dehydrataci. Extrémní očistou se navíc můžete zbavit i prospěšných bakterií, které ve střevech potřebujete, a tím si rozhodíte celé zažívání.

Mýty o potravinách

Některé potraviny se v poslední době dostávají na pranýř, ačkoli pro většinu lidí jsou normálně stravitelné. Na prvním místě je pravděpodobně lepek, který obsahují obiloviny, jako jsou pšenice, žito, oves a další. Často se o něm tvrdí, že může za přibírání, ukládání tuku v oblasti břicha a za řadu civilizačních onemocnění. Jenže lepek opravdu nemohou pouze celiaci a alergici.

Pokud člověk nemá diagnostikované ani jedno z těchto onemocnění, nedoporučuje se lepek omezovat, protože se jedná o bílkovinu, kterou tělo potřebuje. Při bezlepkové dietě dostává tělo také méně vlákniny, čímž se zvyšuje riziko srdečně-cévních onemocnění.

O mléku se zase nejčastěji říká, že zahleňuje a že ho dospělí neumí strávit. Je pravdou, že u mnoha lidí mohou mléčné výrobky způsobit bolesti břicha, nadýmání či průjmy. Mléko totiž obsahuje mléčný cukr, láktózu, k jehož strávení je potřeba enzym laktáza. Pokud tělo nemá dostatek enzymu, mléčný cukr se nestráví, zůstává v tračníku a začne kvasit, následkem čehož vznikají trávicí potíže. Jestli máte s mlékem problém, zjistíte snadno. Stačí vypít jednu sklenku, nic jiného nejíst a počkat, zda se dostaví zmíněné obtíže.

Strašák těhotných

Těhotenská cukrovka má řadu rysů shodných s cukrovkou 2. typu. Pokud je včas diagnostikována a dobře léčená, což obvykle znamená, že stačí jen dobré dodržování diety a režimová opatření, není nijak významně ohroženo zdraví dítěte. V některých případech je ovšem nutná i léčba včetně podávání inzulinu. Po porodu se nicméně vrací vše do normálu.

„Těhotenská cukrovka však naznačuje možnost vyššího rizika cukrovky 2. typu v budoucnosti. Ženy, které ji v těhotenství prodělaly, by proto také měly chodit na pravidelné preventivní prohlídky včetně měření hladiny cukru v krvi,“ upozorňuje diabetolog Martin Haluzík.

Kdy už máte problém



K orientačnímu vyšetření na cukrovku postačí odběr krve z prstu a jeho změření pomocí tzv. glukometru. K definitivní diagnóze je pak nutný odběr krve ze žíly a stanovení hladiny cukru v krvi (glykemie). Normální hodnota glykemie je 3,9 až 5,5 mmol/l. Při hodnotě 5,5 mmol/l již může jít o hraniční hodnotu. V případě, kdy hodnota glykemie není normální, ale ještě ani výrazně zvýšená, se provádí tzv. glukózový toleranční test, kdy se hodnotí hladiny cukru v krvi dvě hodiny po vypití roztoku obsahujícího 75 g glukózy.



U pacientů, kteří nechodí k lékaři, může dojít k pozdní diagnóze, leckdy i po několika letech trvání diabetu. Pak mohou nastat komplikace. Příznaky u plně rozvinuté cukrovky zahrnují velkou žízeň, časté močení, únavu, někdy pokles krevního tlaku, nevolnost, celkovou slabost a hubnutí. Zrádné ovšem je, že při mírném zvýšení hladiny cukru nemusejí být příznaky žádné nebo jen velmi nespecifické, jako například mírná únava. Zcela zásadní jsou tak preventivní prohlídky, kdy si od lékaře nechte kromě celkového vyšetření udělat i odběr krve a stanovení hladiny cukru v krvi.