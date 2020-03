Kolik lidí v Česku trpí obezitou, jak vážný je to problém? Jsme na tom hůře než zbytek Evropy?

Nadváhou a obezitou trpí přibližně 55 procent dospělých, jsme pravděpodobně přesně v polovině evropských zemí. Poslední výzkum je však z roku 2013, mezi rokem 2000 a 2013 již obézních nepřibývalo.

Jak jsou na tom lidé v Praze? Může za to i jiný životní styl ve velkých městech?

V minulosti všude ve světě vycházelo, že obezita je častější u osob z venkova a u těch s nižším vzděláním. Svět se ale globalizuje a rozdíly se stírají. V Česku je obezita všude stejně častá a u mužů už dokonce ani se vzděláním nesouvisí.

Trpí obezitou a nadváhou více muži, nebo ženy?

Výskyt je u mužů i žen stejný. Bohužel společnost nahlíží na obezitu jako na problém kosmetický, a proto k léčbě přichází až desetkrát více žen.

Jaký je rozdíl mezi obezitou a nadváhou? Proč je obezita nebezpečná?

Udává ji tělesný ukazatel BMI, tedy hmotnost lomeno výška v metrech na druhou. Údaj 25 až 29,9 je nadváha, nad 30 obezita. Nadváha může přinášet stejné zdravotní komplikace jako obezita. Nejzávažnějšími komplikacemi jsou cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak a výskyt celé řady nádorů souvisejících s obezitou.

Jaké jsou příčiny obezity? Jak se jí dá předejít?

Populace se přejídá a málo se pohybuje. Předejít se jí dá zejména pohybem. Nedostatek pohybu je hlavní problém české populace. Překvapivě se ale pohybem nedá moc zhubnout a v léčbě je důležitý spíše pro zlepšení prognózy a pro udržení hmotnosti dosažené jinou léčbou. Obézní však musí cvičit a sportovat tak, aby si nepoškozovali klouby.

Do jaké míry je příčinou obezity životní styl a do jaké míry je obezita daná geneticky?

Genetika má minimální význam. Rozhodující je právě nedostatek pohybu a přejídání. To se často předává v rodině, a může to tak činit dojem dědičný. V rodině se však předává především vztah ke sportu a kuchařka.

Co by měli lidé trpící obezitou dělat?

Sledovat, zda nevznikají komplikace a pokusit se nežít na životním maximu hmotnosti. Redukce již o pouhých 5-10 % hmotnosti výrazně snižuje riziko komplikací.

Pohybem proti obezitě