Určitě znáte rčení, že neléčená rýma trvá sedm dní a léčená týden. To ale neznamená, že byste nad ní měli mávnout rukou. Pokud nezvolníte v práci a nebudete o sebe trochu pečovat, mohou se přidat komplikace, jako jsou třeba bakteriální infekce nosohltanu, průdušek či plic. Můžete si také přivodit zánět dutin. Pokud však rýma přetrvává delší dobu, obraťte se raději na lékaře. Někdy může jít o alergii nebo závažné onemocnění.

Někteří lidé mají obavy z rýmy právě v tuto dobu, kdy hrozí nákaza koronavirem. Rýma však nepatří mezi hlavní symptomy onemocnění. Mezi symptomy onemocnění koronavirem patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu.

Recepty z kuchyně

Vodní terapie

Do umyvadla nebo do lavoru natočte tolik teplé vody, abyste do ní mohli ponořit ruce po lokty. Přidejte sůl s eukalyptem a chvíli je máčejte. Hleny v nose se uvolní a nebude vás bolet hlava. Další možností je nožní lázeň.



Do jednoho až dvou litrů horké vody dejte dvě lžičky hořčičného prášku nebo soli s eukalyptovým esenciálním olejem (např. značky Kneipp) a ponořte do ní nohy. Po lázni se ihned zabalte do deky a na nohy natáhněte teplé ponožky.

Ačkoliv rýma není považovaná za nemoc, nachlazením oslabené tělo potřebuje posilu. Prohřejte ho polévkou, třeba česnečkou. Propasírujte několik stroužků do vroucí vody, osolte a je hotovo. S množstvím česneku to nepřežeňte, prokrvuje žaludeční sliznici a mohl by vám přivodit nepříjemné bolesti. Jinak je ale skvělým bojovníkem proti bakteriím a virům. Pomáhá i posilující slepičí (nebo kuřecí) vývar, který zase uvolňuje hleny.

Pokud je rýma vodnatá, uvařte si čaj se zázvorem, medem a citronem. Zázvor, ať už syrový, nebo sušený, prohřívá. Citron vymačkejte vždy až do chladnoucího nápoje, obsahuje totiž důležitý vitamin C, který by teplem ztratil účinek.

Mnohonásobně více než citrusy ho má však rakytník, který je znám už od dob starého Řecka. Můžete jej požívat třeba jako olejový sprej. Už babičky však věděly, že oslabený organismus není třeba nakopávat velkými dávkami céčka, ale spíš zklidnit a nechat tělo bojovat. Proto vitamin C používejte raději jako prevenci, ještě když jste zdraví, ale kolem vás začínají odpadávat ti nemocní.

Co vám uleví?

* Když nejste ve své kůži, špatně se vám dýchá a nemůžete pořádně spát, protože vám zduřené uzliny brání v dýchání, zkuste účinky aromaterapie. Pro uvolnění nosu jsou nejlepší esenciální oleje z eukalyptu, smrku, tymiánu a hřebíčku nebo tea tree. Když je rozprášíte na polštář, bude se vám v noci lépe dýchat. Sprej také jako účinnou dezinfekci nastříkejte do prostoru ložnice i celého bytu nebo kanceláře.



* Několik kapek zmíněných éterických olejů můžete také přidat do mísy s horkou vodou a připravit si tak inhalaci. Skloňte se nad mísu a zakryjte hlavu šátkem, abyste zachytili stoupající páru. Vždy vdechujte jen nosem, nikoli ústy.



* Volnějšímu dýchání napomáhá také borovice. „Z jejích mladých výhonků, jehličí i šišek si můžete připravit čaj, nebo výtažky využít ve formě tinktury či tobolek, příkladem je třeba Atmosil,“ radí lékař Bohumil Ždichynec.



* Pomůže vám ale i máta, která je dobrá v mnoha podobách. Jako čaj, ale také ve formě spreje do nosu (Sinustrong). Působí antioxidačně a má antimikrobiální účinky. Obsahuje silice mentolu, které mají větrovou, chladivou chuť a snižují podráždění sliznice.

* Naučte se jogínskou fintu. Nalijte do nádobky se zobáčkem (něco na způsob lázeňského pohárku pro popíjení minerální vody) příjemně teplou vodu promíchanou se solí, nakloňte tvář směrem k umyvadlu a do vzdálenější nosní dírky tuto směs nalijte. To samé pak udělejte z opačné strany. Miniaturní krystalky soli zůstanou na sliznici a posilují ji. Využijte třeba Vincentku, kterou můžete zakoupit i jako sprej nebo sůl.



* Okolí nosu natírejte jelením lojem nebo včelím voskem. Vyhnete se bolestivým odřeninám a zabráníte i oparům.



* Pohybujte se v teplém, ale dobře větraném prostředí. Zvlhčujte vzduch v místnosti.



* Pijte hodně tekutin bez kofeinu a cukru, vyhněte se alkoholu.



* Pro posilující spánek využijte Bachovy květové esence. Bio Bachovky Spánek obsahují mimo jiné bylinku sporýš lékařský, který udržuje normální funkci dýchacího systému. Čtyři kapky přidejte do jakéhokoliv nápoje.

Vyzkoušejte Rýmovníkový sirup



Potřebujete 30 lístků rýmovníku, citron, 1,5 litru vody a 1 kg cukru. Lístky a pokrájený citron zbavený kůry nechte ponořené ve vodě do druhého dne, pak přeceďte. Přiveďte k varu, přidejte cukr a vařte přibližně hodinu, dokud sirup zhoustne. Horký jej nalijte do skleniček, zavíčkujte a otočte na 5 minut dnem vzhůru. Pak obraťte a nechte vychladnout. Nejlepší je skladovat ho v ledničce, ale může zůstat i na chladném místě. Takto vydrží 2 roky.

Doba kapesníková

Pokud nezůstanete zavření doma, buďte ohleduplní k okolí. Vždy mějte někde po ruce kapesník pro případné kýchnutí. Pokud šimrání v nose přijde neočekávaně, učiňte tak do ohybu ruky pod loktem nebo do zvednutého límce. Rýmu chytnete kapénkovou nákazou.

Používejte pro toto období papírové kapesníčky a schraňujte je do sáčku, který pak vyhoďte. Muži většinou preferují látkovou variantu, ale pozor. Měli by mít dostatečnou zásobu čistých a suchých kapesníků a nerozklepávat ty použité do prostoru.

Rada tety Běty:

Dobře se vyspíte, když na čistý látkový (nikoliv papírový) kapesník nastříkáte bylinný sprej z esenciálních olejů z eukalyptu a máty peprné (Eucasol, Just). Položte ho přes obličej v oblasti nosu a úst až k bradě. Zlepší se dýchání a navodí se klidný spánek. Sprej můžete nastříkat do koupele nebo na polštář. Složený voňavý látkový kapesník můžete nosit u sebe i během dne a občasným přičichnutím „protáhnout“ nos.