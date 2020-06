„Řešil jsem problémy se špatným viděním docela dlouho. Prvně jsem tomu nepřikládal význam, protože už jsem nebyl nejmladší, takže jsem si myslel, že prostě jen špatně vidím na blízko, kdo v mém věku ne? Ale postupně mi přišlo, jako bych měl před očima mlhu, těžko se mi to popisuje, ale bylo to, jako bych nic neviděl s ostrými obrysy, nehledě na vzdálenost ode mě. Přidala se i častá bolest hlavy, na kterou už nezabíraly léky, a občasné závratě," říká Jaroslav.

Počty



* Většinou se šedý zákal objevuje u starších lidí. Tím, že se věk dožití zvyšuje, přibývá i lidí s tímto očním onemocněním.

* Ve věku nad 65 let se týká až 65 % obyvatel, ve skupině nad 75 let je to více než 71 %.

* V nejrozvinutějších zemích potká operace šedého zákalu každého čtvrtého člověka.

Když se odhodlal jít k očnímu lékaři, rovnou se dozvěděl, že mám šedý zákal. "A že všechny tyhle problémy, včetně bolestí hlavy, s tím souvisejí. Vzhledem k tomu, že se nemoc léčí pouze operací, rozhodl jsem se, že už to nechci odkládat na neurčito, aby se můj stav jen zhoršoval. Týden před operací jsem podstoupil kontrolní vyšetření, během něhož lékaři hodnotili stav oka před zákrokem a domluvili jsme se na konkrétním typu nitrooční čočky, která mi byla do oka implantována," vypráví.

"Před samotnou operací mi nakapali do očí kapky rozšiřující zorničky a také lokální anestetika, abych necítil bolest. Operace trvala tak maximálně 30 minut? Možná i méně, to už si teď nevybavím, a celkově jsem na klinice strávil asi dvě hodiny. Poté pro mě přijel syn a odvezl mě domů. O dva dny později už jsem viděl krásně jako dřív, bez mlhy okolo.“

Názor lékaře

„Pacient je indikován k operaci ve chvíli, kdy mu šedý zákal začne vadit. To, kdy tato chvíle nastane, je individuální. Zatímco někdo požaduje operaci velmi brzy, jiný má pokročilý šedý zákal a na operaci nechce. Odkládat operaci ale není rozumné,“ říká primářka Věra Kalandrová z brněnské oční kliniky Lexum.

Ta dále vysvětluje důvody, proč je vhodnější jít na operaci dříve: „S pokročilým šedým zákalem stoupá procento komplikací, a i pooperační rehabilitace bývá horší a delší. Nehledě na to, že s horším viděním bývá pacient ohrožen úrazem, nevnímá dobře barvy, neměl by řídit auto a celkově má horší kvalitu života. Operace pacienta nijak nezatíží, proto není důvod řešení šedého zákalu odkládat.“

Operaci předchází pečlivé oční vyšetření, základní interní předoperační vyšetření a také konzultace s lékařem. Ten pacientovi nabídne varianty řešení jeho problému. K nim patří především možnost volby umělých nitroočních čoček, které jsou při operaci do oka mikrochirurgicky implantovány.

„Pojišťovny hradí základní typ nitrooční čočky, samozřejmě i základní čočky jsou na našich klinikách z vynikajícího materiálu a velmi kvalitní. Pokud ale pacient požaduje nejdokonalejší vidění, jakého lze dosáhnout, volí si čočku asférickou, a v případě, že má astigmatismus, čočku asférickou torickou. Se všemi těmito čočkami vidí pacient ostře na jednu vzdálenost. Pokud se chce zbavit i brýlí na střední vzdálenost a do blízka, volí dále čočku víceohniskovou nebo trifokální.“

Informace o nemoci



· Šedý zákal je porucha průhlednosti oční čočky, která snižuje kvalitu vidění.



· Může se objevit kdykoliv, ale v mladším věku se vyskytuje méně, zpravidla jako následek úrazu, užívání určitých léků nebo jako součást jiného onemocnění.



· Projevuje se tak, že člověk hůř vidí při intenzivním osvětlení, nebo naopak při šeru, potíže mohou nastat při čtení nebo při jiných činnostech vyžadujících zrakovou ostrost.



· Zkalení čočky se v průběhu měsíců či let od prvních projevů zvětšuje.



· Šedý zákal není doprovázen bolestí ani zčervenáním oka.



· Nemoc může být i vrozená – zpravidla jako důsledek zevních vlivů v době těhotenství matky.



· Operace je jedinou možnou léčbou této nemoci.