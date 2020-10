Podobných lidí, kteří trpí vzácnou nemocí a potřebují u nás nedostupný lék, je více. Navíc se vývoj léčiv zrychluje, a aby jej mohly zdravotní pojišťovny proplácet, musí být schválený.

To se ale ne vždycky včas podaří. V současnosti tyto mimořádné situace řeší paragraf 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. „Rozhoduje se o výjimce a odborníci doporučí, jestli lék uhradit, nebo ne,“ říká lékař a poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).

Nová pravidla

Postupně se ale začaly objevovat problémy. Například narůstal počet nemocných žádajících o úhradu vzácných léků. Posuzování přitom může trvat měsíc i déle. Léčba musí být navíc schválena nejen před nasazením, ale také během jejího průběhu a nemocní neměli jistotu jejího zaplacení. Proto se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo předložit novelu zmíněného zákona, která rozhodování o úpravě zjednoduší.

Mimo jiné by o úhradě léků neměly hlavní slovo pojišťovny, ale ministerstvo, aby různé pojišťovny nerozhodovaly u stejného onemocnění různě. Mělo by to proplácení sjednotit i urychlit.

„Výrobce léčiva bude společně s výsledky klinického hodnocení léku dokládat také odhad počtu pacien-tů a dopad vstupu léčiva na zdravotnický rozpočet,“ popisuje nový způsob Jakub Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Posuzovat se však budou i sociální výhody léku, například dřívější vyléčení pacientů.

Velká novela

Podle časopisu České asociace pro vzácná onemocnění by novela umožnila například rychlejší rozhodování u genových terapií.

„Doufáme, že tuto otázku by mohla vyřešit,“ citoval Kateřinu Podrazilovou ze Svazu zdravotních pojišťoven. Podle Válka je ale problém, že novela je příliš rozsáhlá, obsahuje řadu dalších věcí, a ne všichni poslanci jsou s ní srozuměni. Proto by podle něj mělo ministerstvo tuto věc předložit v samostatné novele.