"Strážníci muže probudili, přivolali záchrannou službu a provedli dechovou zkoušku s výsledkem 3,20 promile. Vzhledem k chování tohoto muže strážníci doprovodili posádku záchranné služby do nemocnice," uvedl mluvčí strážníků Jiří Sejkora. Lékaři muži ošetřili tržné zranění a ten pak z nemocnice opět za doprovodu strážníků putoval na záchytnou stanici. Jenže stejná situace se opakovala hned druhý den.

To nejhorší, co v dnešní době může strážníka ve službě potkat je covid pozitivní agresivní opilec. Tuto zkušenost bohužel strážníci tento víkend absolvovali. Hlídka v pátek nalezla u hlavního nádraží v Pardubicích 39letého muže z Polska, který ležel na lavičce s krvácejícím zraněním obličeje. "Na tom samém místě našla hlídka toho samého muže i následující večer. Jen hodnota alkoholu v dechu byla tentokrát 4 promile," pokračoval Sejkora.

Strážníci tak společně se záchranáři opět muže odvezli do nemocnice. "V nemocnici pak byl muži proveden test na covid s pozitivním výsledkem. To také znamená pro tři naše strážníky nástup do karantény kvůli absolutně nezodpovědnému chování jednání jednoho člověka," dodal mluvčí.