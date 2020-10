Agresivního muže zadržela hlídka městské policie v Pardubicích v neděli odpoledne. 31letý muž na Masarykově náměstí zcela bezdůvodně napadl muže, který šel proti němu po ulici.

Ilustrační foto | Foto: MP Pce

Patrně se mu zdálo, že by napadený neměl telefonovat a tak jej vší silou udeřil do hlavy a z místa odešel. Zraněného a viditelně otřeseného muže si všiml strážník, který projížděl okolo. Napadeného 21letého muže se ujal, usadil jej do služebního vozidla a podle získaného popisu vyrazil po čerstvé stopě dohledat útočníka. To se podařilo na Hradecké ulici. Podezřelý muž se vzápětí k útoku doznal, přiznal se k dřívějším kriminálním deliktům obdobného charakteru i k tomu, že je tomu sotva rok, co za ně byl propuštěn z výkonu trestu. Zraněného muže si kvůli přetrvávajícímu otřesení převzala záchranná služba, agresivního útočníka, který byl navíc pod vlivem alkoholu a nadýchal 1,64 promile alkoholu, si pro podezření ze spáchání trestného činu převzala Policie České republiky.