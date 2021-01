Pětice aktivistů, která na podzim roku 2016 při protestu poškodila jednu z chladicích věží chvaletické elektrárny, v úterý ráno stanula před Okresním soudem v Pardubicích.

Aktivisté přiznali vinu a připustili, že navrtáním zhruba stovky děr poškodili plášť chladicí věže číslo dva. Tu si aktivisté vybrali, jelikož je na ní jasně viditelné logo společnosti Severní energetická, která elektrárnu provozuje. Věž celkem jedenáct aktivistů okupovalo po dobu tří dnů. „Účastnila jsem se věšení transparentu, takže jsem vrtala kotvu pro sebe i pro transparent. Neprovrtala jsem se skrz,“ vypověděla u soudu obžalovaná Zuzana Vlčková, která pomohla na věž věšet transparent s nápisem „Již brzy“. Její kolegové později o něco níže ukotvili nápis „Mimo provoz?“, který vybrala veřejnost na sociálních sítích. Druhou možností byl nápis „Ve vašich plicích“. „Na elektrárnu jsem nelezla s úmyslem cokoli poškodit, ale kvůli tomu, že elektrárna usilovala o prodloužení životnosti o minimálně 10 let. Je to jeden ze zdrojů znečištění ovzduší i klimatu a jednání o tomto prodloužení probíhalo za zavřenými dveřmi. Chtěli jsme upozornit na to, že elektrárna neinstalovala nejlepší dostupnou technologii, a měla jsem pocit, že jsme vyčerpali všechny dostupné legální prostředky, tak jsem došla k závěru, že se musím dopustit občanské neposlušnosti,“ přiblížila důvody, proč jedenáct aktivistů v roce 2016 vylezlo na věž elektrárny, jedna z aktivistek Lucie Černá. Zároveň chtěli aktivisté vyjádřit nesouhlas s využíváním fosilních zdrojů kdekoliv jinde.

„Je pikantní, že potřebnost Elektrárny Chvaletice se prokázala právě před začátkem soudního procesu. Předminulý pátek pomohla zabránit rozpadu evropské elektrizační soustavy a minulý pátek dosáhla jedné z historicky nejvyšších výrob. V současnosti jede na maximum na všechny čtyři bloky, zatímco sluneční a větrné elektrárny téměř nevyrábějí,“ reagoval na to tiskový mluvčí Elektrárny Chvaletice Petr Dušek.

Aktivisté elektrárně již uhradili peníze potřebné pro opravu navrtaných děr, odmítají ale, že by svým jednáním elektrárně způsobili poruchu, jak tvrdí vedení elektrárny. „Z hlediska společnosti je to účelová věc, zastrašování, aby si lidé příště rozmysleli protestovat proti takovému subjektu,“ řekl u soudu obžalovaný Robert Hrdina a dodal, že se protestu zúčastnil, protože žije poblíž a záleží mu na životním prostředí. Stejně tak způsobení poruchy odmítli další čtyři obžalovaní. „Odmítám, že bychom způsobili poruchu,“ řekl hned na začátku jednání obžalovaný Petr Kucka a jeho slova potvrdil také pátý obžalovaný Tomáš Jirutka.

Aktivisté se brání tím, že nemohli způsobit poruchu, jelikož v době, kdy pobývali na elektrárně, byl blok odstaven kvůli havárii. „Ve skutečnosti však následně provoz elektrárny omezili, a to kvůli poškození chladicí věže. Rozsáhlý stavebně technický průzkum a neprodlená oprava totiž zabraly více než měsíc. V tomto období chladicí věž mohla být v provozu. Tím došlo k omezení provozu obecně prospěšného zařízení,“ vysvětlil Dušek.

Soud však jednání nestihl během úterý dokončit, obžalovaní tak budou muset na rozsudek počkat do příštího týdne.

Na chladicí věž v roce 2016 vylezlo celkem 11 aktivistů. V šesti případech se ale jednalo o osoby cizí státní příslušnosti, které jsou trestně stíhané ve svých domovských zemích, tedy v Maďarsku, Lotyšsku, Dánsku, Finsku a Velké Británii.