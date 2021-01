Před čtyřmi lety vylezlo při protestní akci Greenpeace celkem jedenáct aktivistů na jednu z chladicích vězí elektrárny, hnědouhelnou elektrárnu okupovali tři dny. Opláštění věže měli poškodit navrtáním děr, které sloužily k ukotvení jich samotných i dvou transparentů se slovy “Již brzy mimo provoz?”. Pětici z nich policie viní z toho, že vnikli do areálu elektrárny a poškodili plášť chladicí věže, čímž způsobili poruchu zařízení. „Obžaloba popisuje akci Greenpeace z podzimu roku 2016 jako předem domluvenou a naplánovanou. Aktivisté překonali za pomocí teleskopického žebříku betonové oplocení s žiletkovým ostnatým drátem a po servisním žebříku vylezli na ochoz chladicí věže č. 2. Následně za použití horolezecké techniky a vrtaček upevnili do pláště skoby k vlastnímu jištění a kotvy na zavěšení transparentů,“ informoval tiskový mluvčí elektrárny Petr Dušek. Aktivisté při pobytu na věži navrtali do jejího pláště asi sto děr. „V závěru svého pobytu odpálili dýmovnice, znečistili tak vnitřní plášť zařízení a poškodili i část vnitřní vestavby,“ řekl mluvčí elektrárny, která škody vyčíslila na milion korun. Aktivisté elektrárně uhradili přes půl milionu korun.

Státní zástupce aktivistům nabídl v listopadu dohodu o vině a trestu, avšak aktivisté na ni odmítli přistoupit. Aktivisté a aktivistky uznali, že nechtěně způsobili během protestu škodu na zařízení a uhradili ji v plné výši. Nesouhlasí ovšem s tím, že elektrárně způsobili poruchu. Jsou to už čtyři roky, co policie řeší okolnosti případu, který je na první pohled úplně jasný. „Aktivisté nechtěně způsobili při protestu proti elektrárně Chvaletice škodu a zaplatili ji. Kauza nyní ale i tak míří k soudu s tím, že protestující údajně způsobili na elektrárně poruchu. To je samozřejmě nesmysl. Když máte něco porouchaného, technicky není možné, abyste to používali na plný výkon. Vypadá to ale, že se u soudu bude muset řešit, co je to vůbec porucha a jestli se porucha objevuje hned, nebo se dá odložit či naplánovat na později,“ okomentoval to tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Podle zástupců elektrárny aktivisté sice zaútočili na chladicí věž v době, kdy byl příslušný výrobní blok odstaven, přesto ale následně provoz elektrárny omezili, a to kvůli poškození chladicí věže. „Rozsáhlý stavebně technický průzkum a neprodlená oprava totiž zabraly více než měsíc. V tomto období chladicí věž mohla být v provozu. Tím došlo k omezení provozu obecně prospěšného zařízení," dodal Dušek.

Aktivistům hrozí trest až šest let vězení. Společně s nimi je trestně stíhaná také zbylá šestice zahraničních aktivistů, kteří jsou souzeni ve svých domovských zemích, tedy v Maďarsku, Lotyšsku, Dánsku, Finsku, Velké Británii. Soud v Pardubicích bude zahájen příští úterý.

Obvinění protestovali proti úpravám v elektrárně, které snížily emise škodlivých látek i prachu a které zároveň musely být provedeny, aby mohl být prodloužen provoz hnědouhelné elektrárny. Dva ze čtyř bloků z roku 1979 podstoupily modernizace za více než dvě miliardy korun. Díky ní mohl být provoz elektrárny prodloužen do roku 2030. Právě to se aktivistům nelíbilo, podle nich bylo dříve přislíbeno, že elektrárna bude do roku 2020 odstavena.