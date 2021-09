Zraněný bezdomovec, který si rozbil hlavu o dlažební kostku, měl v dechu 2,93 promileZdroj: MP PardubicePřivolaná záchranka ale nakonec jela zbytečně. "Muž, který se dožadoval lékařského ošetření, svůj názor změnil a rozhodl se navzdory vší dobré vůli všech střízlivých osob v uniformách, že vezme osud do svých rukou. Seznámil posádku sanitky i strážníky s tím, že o jejich péči se přece vůbec neprosil a fakt, že jej chtějí takto podle odvézt od nedopitých zásob alkoholu je zcela proti jeho životnímu přesvědčení," pokračuje Sejkora.

"Při nalévání svých nádob tělesných jednoho z mužů přepadla gravitace a zcela nečekaně jej zemí udeřila do obličeje. Strážníkům se nepodařilo dohledat konkrétní dlažební kostku, která byla za útok zodpovědná, ale krvácející rána začala napuchat. Zraněné na ulici bez pomoci nenecháváme. Proto se hlídka pokusila nabídnout zraněnému muži ošetření. Péče strážníků ale 46letému muži nebyla dost dobrá, proto trval i na přivolání dalších specialistů," řekl v nadsázce mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Včerejší opilecká párty bezdomovců před pardubickým nádražím zaměstnala nejen městské strážníky, ale i záchranku. Jeden z notně opilých účastníků totiž neudržel rovnováhu a rozbil si hlavu o dlažební kostku. Není divu, měl v krvi téměř tři promile. Ošetření přivolanými zdravotníky a převoz do nemocnice si však na poslední chvíli rozmyslel. Ze sanitky vystoupil a prohlásil, že čím se zničil, tím se i vyléčí.

