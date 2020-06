Kvůli bouři a výpadkům proudu také operační středisko Městské policie Pardubice odbavilo řadu tísňových signálů z nejrůznějších střežených objektů. Obtelefonovat bylo kvůli četným tísňovým hlášením také řadu klientů programu Signál v tísni. Ve všech případech bylo vše v pořádku a šlo pouze o následky výpadků proudu.

Strážníci pomáhalí. Zraněným i osobám v nouzi

Několikrát strážníci pomáhali osobám v nouzi. V pátek na Palackého třídě přijeli ke starší zmatené ženě, která nevěděla, kde bydlí. Strážníkům se podařilo kontaktovat příbuznou, která si ženu převzala. V sobotu strážníci přijeli na pomoc invalidnímu muži na vozíku. Ten se z pečovatelského domu vydal vyřídit úřední záležitosti, ale cestou zpět usnul. Strážníci po domluvě s mužem i personálem pečovatelského domu a s pomocí sanitního vozu městské policie muže převezli zpět do pobytového zařízení. V neděli pak strážník mimo službu v Lexově zastavil u zraněného staršího muže.

Ten upadl obličejem na ulici a způsobil si tak dvě tržná zranění. Svědci přivolali záchrannou službu, strážník pak muže uložil do stabilní polohy, zajistil kontakt na jeho manželku a do příjezdu záchranky kontroloval jeho zdravotní stav.



Víkendový sběr opilců. Rekord 4 promile drží žena

Krom zraněných osob sbíráme ale také značně opilé. K takovému, který se propil až do bezvědomí spěchali strážníci v pátek. Nereagoval na žádné vnější podněty a tak jej strážníci ihned uložili do stabilizované polohy a zajistili dýchací cesty. Probral se až ve chvíli, kdy jej zdravotníci vyšetřovali. Při té příležitosti absolvoval i to nejdůležitější vyšetření, které ukázalo znepokojivou hodnotu přes 3 promile alkoholu v dechu. Zdravotníci jej předali do nemocnice. Rekord to ale ještě nebyl. O chvíli později strážníci přijeli do Štrossovy ulice, kde našli potácející se ženu. I ona skončila v nemocnici. Důvodem obavy o její život nebylo ani tak rozbité koleno, jako výsledek dechové zkoušky, který byl přes 4 promile a znamenal rekord víkendu. V sobotu ráno pak strážníci sbírali mladého muže, který zvládl o půl sedmé jen vyvrávorat před bar, kde s rozepnutými šortkami odpadl. Nadýchal 2,27 promile. Strážníci se jej pokusili předat matce, ale ta nebyla schopna si jej převzít a proto se podíval na záchytnou stanici. Další bezvládný opilý muž zaměstnal strážníka a záchranáře u jezírka Bajkal. Nadýchal 2,60 promile a z rozhodnutí posádky záchranné služby skončil v nemocnici. Tečku za sběrem opilců pak udělala vulgární žena, která se pouštěla do lidí i do pobíhání v komunikaci. Strážníci u ní naměřili přes 1,5 promile alkoholu v dechu a vyprovodili ji na záchytnou stanici.

Ptačí trable. Labutí rodinka vyvedla mladé do města

Poslední dobou se množí oznámení na nálezy ptáčat. Mládě brhlíka z Karloviny strážníci nezraněné zase vypustili. Oznámení na papouška na nádraží se nepotvrdilo, nešlo o papouška, ale o kavku. Zraněnou sovu z parkoviště v Jilemnického ulici strážníci předali veterináři. Vrabce v obchodně s potravinami strážníci lapili až na podruhé a hned mu ukázali cestu ven. Nejvíce práce však strážníkům v sobotu dala labutí rodinka. Máma a táta vzali své dvě ratolesti z potoku Halda na výlet Husovou ulicí. Strážníci je celkem pětkrát vykázali zpět na vodu, ale umínění rodiče domluv nedbali. Strážníci proto při posledním výjezdu labutě již pochytali a vzali je na výlet až ke slepému rameni Labe za loděnicí Arosa.