Jestli něco o víkendu padalo víc než větve ze stromů, tak to byli opilci. Jednoho strážníci vyprovodili z 8. patra kancelářské budovy v centru města. Se třemi promile v dechu pak strážníci vezli na záchytku dalšího adepta z Poděbradské ulice, který padal mezi zaparkovaná auta. V ulici Jana Zajíce našli strážníci těžce opilého muže oblečeného velmi nalehko, jak zaujal polohu ležícího střelce před prodejnou rychlého občerstvení. I jeho pro dobro jeho vlastního zdraví odklidili na záchytnou stanici. Dvakrát potom strážníci vyjížděli oznámené opilce hledat marně a tak převezli jednoho opilého na záchytnou stanici i na žádost Policie České republiky. Další opilý si ustlal na zemi přímo v obchodním centru a nedbaje ruchu kolem prostě usnul. Probudila jej až hlídka a probouzení si strážníci zopakovali i ve Sladkovského ulici, kde se další opilý pokusil nocovat přitulen k fasádě domu. Oba shodně skončili na záchytné stanici.

Řidič se zákazem a pod vlivem

Hlídka strážníků zastavila v Pardubičkách automobil, který byl tak pokryt bahnem, že nebylo vidět ani registrační značky, ani skrz okna. To při jízdě bývá na závadu a strážníci to řidiči chtěli připomenout. Jenže nastala jiná jízda. Řidič nebyl schopen předložit řidičský průkaz. Jak strážníci vzápětí zjistili, nebyl toho schopen proto, že má oprávnění blokované. Dále u něj orientační test odhalil přítomnost návykové látky a celý případ si pro podezření z trestného činu převzala policejní hlídka.



Bušil do dveří tak silně, že se sypalo sklo

Agresivního muže vyjížděli strážníci krotit do Lexovy ulice v Pardubicích. Před 23 hodinou jsme odtud přijali několik telefonátů, které ale popisovaly totéž: agresivní muž si plete dveře s boxovacím pytlem a mezitím zkouší zvonkohru na domovní zvonky. Ani jedno spící občané nevítali s nadšením. Šestadvacetiletý muž zanechal svůj otisk i na dveřích bytového domu, kde rozbil sklo. Jeho další produkci ukončili strážníci, kteří po provedení dechové zkoušky s výsledkem 2,68 promile zamířili s 26letým mužem na záchytnou stanici. Jeho řáděním se dále bude zabývat správní orgán a náhradu škody bude pochopitelně požadovat i bytové družstvo.



Strážníci se žebříkem vysvobozovali rodinu

Rozdělit rodiny nemusí jen Berlínská zeď. V neděli stačil obyčejný plot. Ve sportovním areálu v centru města zůstala nedopatřením uzamčena skupina lidí, dvě matky s dětmi a muž. Ten sice našel cestu přes plot, ale pro zbytek trosečníků nebyla schůdná. Obrátil se proto s žádostí o pomoc na strážníky. Ve služebním vozidle máme pro podobné případy teleskopický žebřík, který právě v tuto chvíli přišel vhod.