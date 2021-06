„Strážníci křísili celkem 11 osob, které gravitace nemilosrdně připoutala k zemi. Rekordmankou víkendu se stala jednapadesátiletá žena, která nadýchala necelé čtyři promile, z kterých se jela vyspat na záchytku,“ řekla tisková mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová.

Pracovníci záchytky ale přivítali také dvojici, která se o alkohol dokonce poprala. Muž se s mladou ženou nejdříve začal přetahovat o lahev, až začaly lítat facky, a to z obou stran. Žena však ukázala, že bojový sport jí není cizí, a muži vrazila pěstí. „V přítomnosti strážníků však nikdo nic řešit nechtěl, popravdě, oba dva vyčerpaní aktéři by to už ani vzhledem ke svému stavu nezvládli,“ popsala Klementová.

Strážníci uklidňovali také jednapadesátiletého muže, který se pod alkoholovým oparem rozhodl zasypat nadávkami hospodského. Za odměnu ho personál restaurace vykázal ven, kde se muž rozčiloval dál až do příjezdu strážníků. „Celou situaci zklidnili strážníci celkem rychle, muž pochopil, že zde mu již nenalijí, a odebral se domů,“ okomentovala to mluvčí.

Dalšího opilce našli strážníci opřeného o plot, který jednasedmdesátiletému muži posloužil jako odpočinková destinace cestou domů. „Muž hlídce přiznal, že vypil víc, než bylo v plánu, ale že zvládne domů dojít „po svejch“. Toto prohlášení chtěl demonstrovat i názornou ukázkou, ale při prvním kroku sebou praštil o zem,“ uvedla Klementová. Při pádu si ale muž poranil hlavu a koleno, takže na místo vyjížděli navíc také záchranáři.