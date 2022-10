Recidivista kradl auta na Pardubicku i Rychnovsku. Dopadla ho policie

O dvě auta na Rychnovsku a jedno na Pardubicku přišli jejich majitelé. V době od konce letošního července do poloviny října je o ně připravil 36letý muž, který měl už v minulosti několikrát co do činění s policií. Rychnovským kriminalistům se podařilo tyto tři krádeže propojit, objasnit a několikanásobný recidivista už je v jejich rukou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv