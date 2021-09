Neznámý vandal poškodil pamětní desku Boženy Němcové, která je umístěná na fasádě Východočeského divadla, popsal ji silným černým fixem. Divadlo tak hyzdí černé klikyháky, které připomínají spíše čmáranici než nápisy. „Kulturní povědomí našeho národa upadá. Nerozumím tomu, kdo mohl něco takového udělat,“ pozastavil se náhodný kolemjdoucí a nebyl jediný. „To je ostuda, viďte,“ reagovala postarší dáma.

Zaměstnanci divadla poškození památníku ihned nahlásili policii, pojišťovně a městu, které je vlastníkem budovy. I oni nad dílem vandalů nevěřícně kroutí hlavou. „Velice mě to mrzí. Krásnější stavbu ve městě snad nemáme, a tak nechápu, kdo má užitek nebo radost z toho, že ji poškodí. Doufám, že nikdo z Pardubáků by to neudělal,“ okomentoval to ředitel Východočeského divadla Pardubice Petr Dohnal s tím, že si nepamatuje, že by se něco podobného za posledních dvacet let stalo.

Policisté začali po výtržníkovi ihned pátrat a případem se stále zabývají, jelikož pachatel zůstává neznámý. „Kolegové z obvodního oddělení Pardubice 1 ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Neznámý pachatel měl poškodit pomalováním tuto pamětní desku v období od 30. července do 2. srpna,“ přiblížila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Město se jako vlastník budovy chystá čmáranice co nejdřív odstranit a již s památkáři konzultuje technický způsob provedení. „Škodu, respektive náklady na odstranění nyní nelze uvést, bude záležet na zvoleném technologickém postupu,“ upřesnil tiskový mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Podle ředitele divadla by se s opravou nemělo příliš zahálet. „Nechápu, proč to tak dlouho trvá, a bojím se, aby otálení s opravou nebylo impulzem pro další sprejerské útoky. Myslím si, že oprava je otázkou několika málo hodin a my bychom ji okamžitě zajistili. Poškozena je plechová deska, která nemá žádnou památkovou hodnotu,“ dodal Dohnal.

Černá čmáranice na divadle však není jedinou snahou výtržníků o „umění“. Již od minulého roku se po celém městě objevují černé nápisy BAF. Jejich autor poničil například zeď schodiště v Tyršových sadech nebo lávku v parku Na Špici. Policii se však pachatele nepodařilo vypátrat. „Tento případ kolegové odložili, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by opravňovaly k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby,“ uvedla Muzikantová.

Posprejovanou fasádu divadla řešili v minulém roce policisté také v Ústí nad Orlicí, kde vandal nasprejoval na Roškotovo divadlo dokonce hákový kříž. Neonacistické symboly se objevily rovněž na dalších místech ve městě. Celkem bylo poškozeno asi patnáct budov.