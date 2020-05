Druhé oznámení přišlo následující den, naštěstí se však prokázalo jako smyšlené. Oznamovatelkou byla seniorka ve vysokém věku, která tvrdila, že se u ní v bytě snaží někdo zabít. Strážnici vstoupili do bytu spolu se zdravotníky a lékařem, který u ženy diagnostikoval psychickou poruchu. Seniorce byly podány léky a vyrozuměna rodina. Hlídka na místě setrvala do doby, než se žena uklidnila a dorazil rodinný dozor.

Oslavu čarodějnic zahájily ženy už v poledne, k ohni nedorazily

Posezení na lavičce v Polabinách se vymklo kontrole dvěma ženám. Natolik si užívaly konzumaci alkoholu, až se propily do bezvládného stavu. Za výsledky dechové zkoušky by se nemusel stydět ani trénovaný pijan. Jedenapadesátiletá žena nadýchala přes tři a půl promile, její kamarádka necelé tři a navíc si pádem na zem přivodila krvácivé zranění na kořeni nosu. Obě tedy putovaly na záchytku, odkud měla jejich cesta pokračování. Jedna z žen totiž měla zvýšenou teplotu a stěžovala si na bolest celého těla. Na místo byla přivolána záchranka, která si ženy převzala. Strážníci, kteří s ženami přišli do kontaktu, byli ihned staženi ze služby do doby, než se prokázalo, že nejsou nakažené.