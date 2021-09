Opilý 56letý řidič cestou pro další alkohol zaměstnal městskou policii v centru Pardubic. Strážníci tak museli v pátek vyrazit k hořícímu autu. Ve voze se nacházel opilý řidič, který vypověděl, že jel do obchodu pro další alkohol. S 3,65 promile však jízdu nezvládl. Několika kilometrů dlouhou trasu "na jedničku", tedy první rychlostní stupeň, vozidlo technicky nevydrželo a začalo hořet.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.