Šestadvacetiletý cizinec v pátek v Pardubicích zbil a okradl hendikepovaného muže. Do dvou minut ho zadrželi strážníci.

Šestadvacetiletý cizinec v pátek v Pardubicích zbil a okradl hendikepovaného muže. Do dvou minut ho zadrželi strážníci. | Foto: MP Pce

„Na Smetanově náměstí v centru Pardubic si podezřelý krátce po poledni vybral mladého muže, kterému vyrval nejprve mobilní telefon a poté batoh,“ informoval mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora. Zápas mezi muži zaznamenala žena, která ihned volala na linku 156. Operátorka tísňové linky se na místo dívala kamerou ve chvíli, kdy cizinec z osmadvacetiletého hendikepovaného muže strhl batoh. „Na to udělal pár kroků od okradeného, otočil se, znovu se vrátil a uštědřil mu dalších pár ran. Teprve potom se dal na útěk směrem k divadlu s cílem co nejrychleji zmizet,“ popsal incident Sejkora. Utéct se pachateli ale nepodařilo, protože k místu se už ze všech stran stahovaly hlídky strážníků. Trvalo to jen dvě minuty, než skončil podezřelý muž v poutech a byl předán policistům pro podezření ze spáchání trestného činu. Jeden ze strážníků navíc jistil, že okradeného muže zná, proto přivolal jeho matku, aby se o otřeseného syna mohla postarat a provést za něj příslušné úřední náležitosti.