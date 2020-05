Dvakrát museli strážníci zasahovat v domácnostech u výměn názorů. Před dvacátou hodinou jeli strážníci Na Drážku, kde k domácí hádce přidal muž i dvě facky. Když strážníci přijeli na místo, muž bušil do domovních dveří a snažil se dostat za ženou do bytu. Hlídka výbuch agresivity ukončila, muže předala ke zklidnění na záchytnou stanici, protože strážníci u něj naměřili 3,57 promile alkoholu. Případem se dále bude zabývat správní orgán.

V druhém případě hlídka vyjela do Polabin, kde se do sebe pod vlivem alkoholu pustila další partnerská dvojice. Tentokrát to byla žena, která rozdávala rány. Muž měl po úderu do obličeje drobnou ranku pod okem. Žena nadýchala téměř dvě promile, muž pod jedno promile alkoholu. Stejně jako v předchozím případě strážníci nabídli přivolání záchranné služby, ale ani zde nikdo ošetření nepožadoval a muž nakonec situaci vyřešil odchodem k rodičům. Strážníci případ dále předají k řešení sociálnímu odboru, protože konfliktní situaci byly přítomny i nezletilé děti.

Krmení holubů není zločin

Značnou dávku trpělivosti musela prokázat hlídka u prověření oznámení na krmení holubů. Tento skandální čin oznamovatel sděloval prostřednictvím tísňové linky 156 a dožadoval se okamžitého řešení kvůli údajnému znečištění veřejného prostranství. Hlídka na místě nalezla pouze dvě důchodkyně na lavičce a misku s vodou pro opeřence. Po nepořádku ani stopy a krmení ptáků také žádné zákonné normy neporušuje. Oznamovateli toto vysvětlení nestačilo. Strážníkům se jej postupně podařilo zklidnit. Nakonec sám uznal, že svou aktivitu poněkud přehnal a hlídce se omluvil. My pouze připomínáme, že linka 156 neslouží k oznamování banalit, ale pouze stavů akutně ohrožujících život či zdraví nebo při závažném porušení zákona. Na sdělení o krmení ptactva a další události jsou zde linky 466 859 220 nebo 605 206 251.