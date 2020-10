Pardubičtí strážníci řešili další zajímavou příhodu. Obrátila se na ně majitelka jízdního kola, která zjistila, že svůj bicykl má kromě svého zamknutý i cizím zámkem.

I jízdní kola mají své dvojníky | Foto: MP Pce

„Jak se ukázalo, šlo o omyl a to rovnou dvojitý. Hned vedle totiž jiná rozespalá žena spěchající do práce zaparkovala své kolo, ale místo svého zamkla to vedlejší,“ uvedl mluvčí strážníků Jiří Sejkora. A není se prý čemu divit, kola byla téměř totožná. „Situace se vysvětlila, naneštěstí ale až poté, co hlídka nadbytečný zámek přestřihla,“ dodal Sejkora.