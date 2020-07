Spolu se záchrannou službou jsme zasahovali u opilé ženy, která hrozila sebevraždou a také zmateného muže ze Slovenska, který se připletl do rvačky. Strážníci řešili i nepotvrzenou stížnost na podivný zápach v domě, kontrolovali zdravotní stav dvou ležících opilců a třetí silně opilou ženu předali na záchytnou stanici. Spolu s hasiči vyjeli i k požáru plastového květináče na balkonu bytového domu.

Fotky z výletu do Pardubic v albu chybět nebudou

Příběh nalezeného fotoaparátu, o kterém jsme vás informovali včera prostřednictvím zprávy i sociálních sítí má šťastný konec. Nápadité snímky z rodinné dovolené nakonec v albu chybět nebudou. Díky sdílení i televizní reportáži se aparát ještě ve čtvrtek vrátil majitelům. Včera jsme kvůli hledání zveřejnili pár kouzelných záběrů na kartě fotoaparátu. Ten při výletu zapomněli u koupaliště cihelna. Druhý den při hledání došli až k bráně koupaliště. O tom, že jejich snímky mezitím obletěly republiku, rodina nevěděla. Ale na koupališti už ano a nasměrovali rodinku k nám na služebnu, kde jsme fotoaparát mohli předat. Rodina z Klobouk u Brna děkuje poctivému nálezci, který fotoaparát na Cihelně našel a přinesl na služebnu městské policie, ale děkují také vám za zájem a pomoc. A fotografickou tečku za dovolenou jsme u nás na služebně v žádném případě nemohli vynechat.

Šampionát skoků do vody z mostu ukončili strážníci

Prázdniny jsou v polovině a Městská policie Pardubice by měla přání, abychom i tu druhou polovinu všichni přežili ve zdraví. Říkáme to hlavně proto, že v minulých dnech strážníci museli několikrát ukončovat adrenalinovou zábavu zvanou „Skoky z mostu“. V prvním případě se dva mladíci bavili skoky do Labe z mostu Pavla Wonky a v druhém případě jako skokanský můstek posloužila lávka v parku Na Špici. Tam se do vody vrhala celá skupina teenagerů. Naštěstí ani v jednom z případů se nikomu nic nestalo, přesto musíme důrazně varovat před podobnými nápady. Jak se strážníci přesvědčili v posledním případě, nikdo ze skvěle se bavících mládežníků se před odrazem ani nenamáhal přesvědčit, zda mu zpod mostu do prostoru dopadu nevyjede plavidlo. Dopad na lodičku či paddleboard by v takovém případě mohlo mít vážné následky pro všechny zúčastněné. Náš apel proto směřuje na děti a zejména na rodiče: Od útlého věku se snad do každého vtlouká poučka, že neskáčeme do neznámé vody. Toto poučení platí i pro vrhání se z mostních staveb.