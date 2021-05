Řidiči městské hromadné dopravy v Pardubicích co chvíli musí čelit nadávkám i fyzickým útokům. V polovině dubna například na šoféra zaútočila žena, řidiče naštěstí ochránila přepážka oddělující ho od zbytku vozu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Žena pod vlivem alkoholu bušila a kopala do plexiskla. Jelikož odmítala přestat, museli na místo dorazit strážníci. Agresivní cestující tak místo v autobuse odjela ve voze Městské policie Pardubice, a to rovnou na záchytku. Ženině chování přihlížel také její přítel, ani on autobusem neodjel. „Šlo o dvojici nám velmi známých bezdomovců proslulou četnými agresivními výlevy živenými alkoholem či jinými rozpouštědly slušného jednání. V tomto případě ženě stačila hladina 1,72 promile alkoholu v dechu, která jí však zajistila další prodlouženou jízdu – na záchytku," komentoval to mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.