„Přitáhl si mě na sebe, ležela jsem na něm, odhazovala jsem ho, nechtěla jsem, aby mi to dělal. Dával mi ruku pod gaťky, na holou pipinu,“ popsala dívenka policistům, co se odehrávalo v jednom z pokojů malého pardubického bytu.

Muž z Heřmanova Městce skončil na ulici a rodiče holčičky se nad ním smilovali a nechali ho bydlet u sebe.

Zůstal u nich několik týdnů, než se mu stal pracovní úraz. Při pádu z lešení si polámal žebra a poškodil plíce. Po zhruba měsíci stráveném v nemocnici se opět vrátil do pardubického bytu svých známých.

Vydržel tam ale jen několik hodin, než ho rodina vyhodila za to, co malé holčičce udělal. Jeho nepřípustné chování odhalil soused, který se svou ženou rodinu pravidelně navštěvoval.

Při jedné z návštěv mu bylo divné, že v pokoji, kde obžalovaný muž učil dívenku číst, je najednou ticho. „Nakoukl jsem dovnitř a ona na něm ležela. Ihned jsem volal rodiče a ptal se ho, co to má znamenat,“ vypověděl soused.

Rodiče našli v pokoji plačící a třesoucí se dceru. „Volal, ať se jdeme podívat a říkal, že na ni ten chcípák sahal,“ popsala matka. Holčička jí poté řekla, že ji muž osahával, přitáhl si ji k sobě a nutil ji lehnout si na něj.

„Ptala jsem se ho, proč mi to dělá a on říkal, že se mu to líbí, mně se to ale nelíbilo,“ říkala poškozená dívka. Podle muže se nebránila. „Hráli jsme si na pavoučky, šimrali jsme se po těle, sahal jsem jí na prsa, zadek a na pipinu. Sama se svlíkla, přitáhl jsem si ji a začal jí líbat pipinu,“ popisoval obžalovaný dění v pokoji, který se po jeho odchodu měl přeměnit v pokojíček dětský. Přiznal také, že měl ztopořený penis.

Muž dívku ten den obtěžoval hned několikrát, většinou v pokoji, ale jednou také na schodech, když šli vynést odpadky. Bála se to ale říct.

Chce se jít léčit

Rodina poté zavolala policii. Muž byl za obtěžování nezletilých souzen již dvakrát, pokaždé tvrdil, že mu to je líto. „Myslíte, že vždy řeknete, že litujete, a to stačí? Co si myslíte, že si sedmileté dítě může odnést z toho, co jste jí udělal?“ ptala se muže soudkyně Anna Sobotková.

„Nechci se vracet do kriminálu, chci se jít léčit,“ řekl na závěr muž. Sexuologické léčení ho nemine.