Dva muži se na vánočním večírku v Havlíčkově Brodě poprali, jedna rána pěstí zařídila, že se dvaačtyřicetiletý muž 20. prosince loňského roku domů za rodinou už nevrátil. Smutné vánoce tak prožívala manželka s dvěma nezletilými syny a také dvě dcery z předchozího manželství. Čtyřiatřicetiletý kolega, který ránu zasadil, stanul v úterý před pardubickým soudem, který mu uložil tříletý trest podmíněně odložený na pět let.

Vše začalo firemní předvánoční veselkou, na níž se kolegové dobře bavili. V brzkých ranních hodinách se přesunuli se do baru, kde zábava pokračovala. Tam konflikt mezi dvěma muži začal slovní přestřelkou. „Říkal mu něco o plešce a že se mu leskne hlava,“ popsal člen skupiny. To se poškozenému nelíbilo a do kolegy se pustil fyzicky. „Najednou se zvedl a nacpal ho pod bar,“ vzpomněl si další přihlížející.